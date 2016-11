Textilce Pegas klesly tržby o sedm procent na 4,3 miliardy

Ceny polymeru jsou od začátku roku víceméně stabilní a pohybují se na dlouhodobých minimech. Proto byl negativní dopad přenosového mechanismu cen polymerů, které v prvních devíti měsících loňského roku rostly v porovnání se stabilním vývojem cen v letošním roce, menší. „V této souvislosti je však nutné poznamenat, že dlouhodobě nízké ceny polymeru mají vzhledem k nastavení přenosového mechanismu negativní dopad do hospodaření,“ uvedl ve zprávě mluvčí Pegas Nonwovens Jan Židek. Vliv mechanismu přenesení cen polymerů vyplývá z toho, že firma cenu vstupního materiálu, který nakupuje od rafinerií, přefakturovává na zákazníka se zhruba tříměsíční prodlevou.

S provozním ziskem rostl proti loňsku i ukazatel EBIDTA (zisk před započtení daní, úroků a odpisů), a to o 14,6 procenta na 34,1 milionu eur (922 milionů korun). Růst souvisí s přeceněním akciového opčního programu a také s růstem objemu výroby o 1,5 procenta. „Prodeje se spolu s výrobou držely na solidní úrovni a nedošlo tedy k výrazné změně skladových zásob hotových výrobků, které se nám nadále daří držet na optimální úrovni,“ uvedl generální ředitel František Řezáč. Připomněl také dokončení skladové a výrobní haly ve Znojmě začátkem podzimu, nyní se instaluje nová výrobní linka. Do provozu by měla být spuštěná v polovině příštího roku, díky ní bude možné navýšit objem produkce.

Vývoj hodnoty akcií Pegas Nonwovens za posledních šest měsíců:

Zdroj: EuroInvestor.com

Společnost je součástí mezinárodního holdingu se sídlem v Lucembursku a zaměstnává 570 lidí, v České republice má závod ještě v Bučovicích. Vyrábí netkané textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu, které se využívají nejen pro hygienu, ale i ve stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví. Firma je veřejně obchodovaná na burzách v Praze a ve Varšavě.

Čtěte také:

Kika měla loni v Česku tržby za 1,7 miliardy. Zisk klesl na 20 milionů

Bohemia Energy chce ovládnout konkurenta X Energie