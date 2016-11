Kika měla loni v Česku tržby za 1,7 miliardy. Zisk klesl na 20 milionů

Generální ředitel společnosti Jakub Střeštík v září uvedl, že Kika chystá v Česku miliardové investice, plánuje stavbu nejméně tří prodejen. Mohly by vyrůst v Hradci Králové, Českých Budějovicích a Praze. Nyní má společnost v ČR osm obchodních domů.

Internetový obchod plánuje Kika spustit do letošních Vánoc. V nabídce nebude z počátku celý sortiment, půjde ale o plnohodnotný e-shop. Firma chce dosáhnout v budoucnu obratu on-line prodejů kolem miliardy korun.

Obrat společnosti v posledních třech letech roste, letos čeká firma další nárůst. Podíl společnosti na trhu s nábytkem dosahuje osmi procent, jde o dvojku na trhu po IKEA. Polovina trhu patří drobným prodejcům.

Trh s nábytkem se podle Střeštíka vyvíjí letos pozitivně. Trh je úzce spjat s developerskými projekty, protože Češi kupují nový nábytek zejména v okamžiku stěhování. „Změna, která nastala v posledních dvou letech, je to, že se snížila poptávka po nábytku ve vstupní cenové hladině a zákazníci opět začínají investovat více do kvality. Vyžadují to nejlepší, na co mají,“ uvedl dříve.

Kika působí na českém trhu od roku 2005. Původně rakouská rodinná společnost změnila v roce 2013 majitele a stala se součástí globálního holdingu Steinhoff International.

I další nábytkářské firmy plánují v ČR expanzi. XXX Lutz tu chce postavit v dalších letech čtyři obchodní domy. Nové prodejny chystá také další značka skupiny - Möbelix. IKEA zvažuje stavbu pátého obchodního domu v ČR. Podle generálního ředitele Marka Feltla je zajímavý jih Prahy ale i lokality blíže centru hlavního města.

V ČR patří mezi největší prodejce nábytku IKEA, Sconto, Kika, Jysk, Asko-Nábytek a Möbelix CZ. Prodeje nábytku loni v Česku stouply meziročně o 7,8 procenta na 34,7 miliardy korun.

