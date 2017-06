Tesla míří do Indie. Musk jedná s vládou o výjimce na dovoz

Tesla nejprve umožnila indickým zájemcům rezervovat si nový Model 3, což jen umocnilo spekulace o vstupu na tamní trh. Musk poté na twitteru přiznal, že jeho firma jedná s indickou vládou na dočasném zrušení dovozních omezení a pokut do té doby, než Tesla postaví vlastní továrnu.

Musk byl dříve ohledně podnikání Tesly v Indii skeptický právě kvůli vysoké míře protekcionismu. „Možná mám špatné informace, ale bylo mi řečeno, že 30 procent součástek musí pocházet z domácí výroby a takové zásoby ještě v Indii nejsou,“ napsal na svůj twitterový účet letos v květnu, když dostal další dotaz na potenciální indickou expanzi. Toto tvrzení mu ale sama indická vláda částečně vyvrátila. Tyto podmínky se podle ní nevztahují na výrobce, kteří své produkty vytváří přímo v Indii.

O vstupu Tesly do Indie už se spekuluje delší dobu. Indie by se do roku 2020 měla stát třetím největším automobilovým trhem světa a ambiciózní automobilka tak stojí před jasnou výzvou. Vypadá to, že v Indii nejprve začne prodávat než vyrábět, v budoucnu by však jednu ze svých známých gigatováren (Gigafactory) mohla postavit i tam.

Musk už před několika měsíci informoval investory firmy v dopise o tom, že Tesla by ještě letos chtěla oznámit lokace pro další dvě až čtyři továrny. Jedna z nich by měla být v Číně, další ve Spojených státech (jedna už je postavena v Nevadě) a zatím největší debaty se vedou o evropské lokaci.

Svůj zájem přilákat projekt v hodnotě pěti miliard eur už veřejně deklarovalo například Portugalsko. Kromě něj se hovoří například i o Maďarsku, Polsku, Švédsku, Francii, Rumunsku, Litvě nebo Estonsku. Jednou z vytipovaných lokalit má být i díky vysokým zásobám lithia v Krušných horách Česká republika.

Možné umístění čtvrté Gigafactory je však zatím hádankou. Indie se vzhledem k rostoucímu trhu a posledním Muskovým výrokům přímo nabízí.

