Stavebník Kocourek: Zákon obcházejí tisíce firem

Loni jste měl ve firmě obrat přes 300 milionů korun, 80 zaměstnanců, ale jen 3 miliony zisk. Čím to je?

Je velká konkurence a stavebnictví klesá už desátým rokem. Práce je sice spousta, ale cena práce je pořád velmi nízko. Začíná se to teď s růstem ekonomiky trošku zvedat, ale na trhu existuje neuvěřitelné množství firem. Když zdražíte, budete druzí, pátí, osmí a žádnou zakázku nedostanete.

Nezmenšil se počet firem od krize?

Jde o to, jaké je složení firem. Většina z nich nemá žádné zaměstnance, tudíž ani náklady, pracuje v ní jeden člověk či dva lidé, kteří si většinu pracovníků najímají na konkrétní zakázky. Tyto firmy nemají zaměstnance, obcházejí zákon o zaměstnanosti, jedou vesele švarcsystém. Když se nedaří, zavřou jedno eseróčko a otevřou druhé. Nebo firmu převedou na nějaké bílé, hnědé nebo zelené koně. Takových firem jsou na trhu stovky či tisíce. A s nimi musíte soupeřit.

Jak na tomto trhu přežíváte, když máte 80 zaměstnanců?

Naše výsledky nejsou žádná láce. Na druhou stranu, když se podíváte na ekonomické výsledky jiných stavebních firem, vidíte u nich ztráty v řádu desítek, někdy i stovek milionů korun. Ty malé firmy, o kterých jsme mluvili, těžko budou krachovat. Problém se týká spíš těch větších. Nevidím to ale tak pesimisticky. Jsme v zisku. Máme skvělý tým, dobrou plachetnici a čekáme, až přijde dobrý vítr.

Investory nezajímá, že si najímají firmu, která je prázdnou schránkou bez historie, zaměstnanců?

Velkou část lidí zajímá jen číslo dole na nabídce. To, že má nabídka dalších sto stránek, skoro nikoho nezajímá. Číslo na nabídce dole, tj. cena, rozhodne o všem. Když máte štěstí a máte osvíceného investora, vybere si ze všech nabídek nejlepší cenu, ale chce vás, protože máte reference. Dotlačí vás, abyste snížil cenu. Když mají ty firmy s jedním dvěma lidmi dobrého obchodníka, prodají vám i zlaté tele. Mluvíme teď hlavně o fyzických osobách či společenství vlastníků, pro které je lákadlo, že ušetří 20 tisíc, tak velké, že zapomenou na všechno ostatní.

Co se teď nejvíc staví?

Obecně byty. Ale nestaví se tak, jak by se mohlo. Nejsou připravené projekty a nejsou připravené pozemky. Ceny bytů proto letí nahoru. Jsou levné úvěry, hypotéky, poptávka je, ale nejsou byty. Je to ale hlavně investiční poptávka. Není to proto, že by lidé potřebovali pátý či šestý byt, kvůli tomu, že by neměli v úterý kde bydlet.

Co teď stavíte?

Měli bychom teď dokončit sto rodinných domů v Praze-Letňanech. Stavěli jsme bytový dům v Mladé Boleslavi. Děláme rekonstrukci hotelu v Praze. Děláme rekonstrukci nemocnice v Kralupech. Máme hodně zakázek, ale jsou drobnějšího charakteru. Sedíme na židli s více nohama. Jednodušší by bylo asi dělat jednu velkou zakázku, ale upřímně když jedna vypadne, tak nemáte existenční problém. Děláme i zateplení domů jako v minulosti, což je pořád 30 procent našeho byznysu.

Aleš Kocourek Absolvoval Czech Institute Of Marketing, Vysokou školu Ekonomie a Managementu – obor Ekonomie a management a Vysokou školu finanční a právní – obor Řízení podniku a podnikové finance.



Podnikat začal jako OSVČ v roce 1991, v oboru natěračské a výškové práce, k nimž postupně přibyly jednoduché práce stavební.



Od poloviny 90. let je majitelem a jednatelem stavební firmy Kasten.



Žije v Neratovicích. V roce 2010 se stal zastupitelem a radním za TOP09.



Ve volném čase se rád potápí.

Kam chcete firmu posunout do budoucna? Možná jsou pro vás tři miliony dostatečný zisk, ale většinou, předpokládám, lidé chtějí firmu zvětšovat a rozvíjet.

Každý by chtěl větší zisk. Na druhou stranu, okolí a stavební trh nezměním, můžu si to myslet, ale asi to nepůjde. Jsem ale jediný vlastník, takže i malý zisk je pro mě dobrý zisk.

Byl jste v Neratovicích zastupitel. Teď budete znovu kandidovat za TOP 09. Třeba se vám povede něco změnit…

Jsem v druhé desítce kandidátky, moc šancí na zvolení si nedávám, ale moje osobní ambice nejsou důležité. Pro mě je důležitý program a vize, nikoli sliby a rychlá řešení. Na to jsem moc velký realista. Vím, že ve složité společnosti nefungují.

Myslíte, že nově nastupující vláda něco změní ve stavebnictví? Hodně se diskutuje o nadměrné byrokracii.

Já vůbec neočekávám, že by politická reprezentace něco pozitivně změnila. Myslím, že lidé si musí pomoct hlavně sami. Nabízet lepší služby, lepší přidanou hodnotu zákazníkovi. Čekat, že politici nebo stát udělá něco za vás, to je iluze.

Mohou ale zlepšit podmínky.

Ano, ale zatím to nevypadá. Místo řádu vládne chaos. Když jednu věc měníte pětkrát během roku, nemůže to nikam dospět. To se dlouhé roky děje, například v blbém zákonu o dani z příjmu. Nikdo se v tom nemůže vyznat. Vyznáte se jako občan ve svých povinnostech? Jen čekáte, až někdo přijde, že jste zase něco porušil.

Staví se kvalitněji než dřív?

Vůbec. Možná jsou některé materiály kvalitnější a dražší než dřív, ale obecně je kvalita výrazně horší. Například v maltě byl dřív určitý podíl lepidla či cementu, dnes je tam jen písek a prach. Ale prodáte to. Po mnoha letech tlaku je cena dole a kvalita je někde na hranici, že to ještě funguje.

Zároveň v Praze a okolí roste tlak na kvalitu provedené práce, což je pro stavební firmy ještě horší. Každý chce supersportovní auto za cenu plastového Trabantu s pohonem na LPG.

Letos tedy čekáte horší výsledky?

Naopak. Čekáme nárůst tržeb o 30 procent. Stačí, když získáte dvě větší zakázky místo dvou menších. Máme to už nasmlouváno. Velkou zakázku děláme pro hotel, který se jmenuje Rea.

