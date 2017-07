Roman Koucký: Stavební uzávěry v Praze je možné odstranit hned

Ekonomové se nevyhnuli tématu, které v posledních měsících v Praze rezonuje – zamrzlé výstavbě. Kvůli ní se pro běžného Pražana stává přiměřené bydlení nedostupné. Celou analýzu si můžete přečíst pod textem. Kouckého metropolitní plán má do budoucna šanci ovlivnit podobu a budoucnost města zcela zásadním způsobem, což studie ostatně potvrdila. „Akceschopnost těch několika investorů, kteří v Praze ještě zůstali, není tak velká, abychom se dožili kompletní obnovy území, která dnes leží ladem. Vždyť už jen schvalovací procesy v Praze se dnes počítají skoro na desetiletí,“ odpovídá Koucký na otázku, co by se stalo, kdyby v Praze padly některé stavební uzávěry, které blokují téměř tisíc hektarů uvnitř města.

Proč nechal IPR analýzu zpracovat? Co bylo cílem?

Hlavně jsme chtěli, abychom se na stav a budoucnost Prahy podívali jinýma očima. Abychom trochu zkusili otevírat jednotlivá témata, která mají vztah k plánování města a o kterých by se mělo více mluvit srozumitelným jazykem. Vybrali jsme autory, kteří píší pohádky pro děti, myslím, že to byla dobrá volba.

Je tam třeba vyčísleno, o kolik peněz Praha přichází tím, že se nestaví – kolem 21 miliard ročně, za což by se daly postavit čtyři stanice metra. Tedy pokud by Praha dokázala takovou stavbu připravit. Překvapilo vás to?

Nepřekvapilo, protože to tušíme dlouhou dobu, snažíme se to všude říkat, ale nikdo nás neposlouchá. Překvapením spíše bylo, jak moc je Praha zablokovaná. Skutečnosti, které my dovozujeme z principů plánování města, na základě znalostí historie a současnosti, nám analýza potvrdila prostřednictvím čísel. Je to pohled nearchitekta a to je pro nás důležité. Že došlo k potvrzení některých našich východisek, je pro nás potěšující, ovšem ten fakt samotný je smutný a alarmující.

Vyplynula tam i nějaká doporučení, jak dál. Ztotožňujete se s nimi?

Obecně je tam řečeno, že Praze škodí příliš složité řízení, příliš mnoho prostoru pro destrukci, téměř žádné souvislosti s ostatními obory a vývojem v celém Česku. Chybí jednoduchá vize a popis cesty k jejímu naplňování. To víme od začátku. V našich materiálech to ale asi tolik nevyzní, možná to neumíme dostatečně vysvětlit a také k tomu, bohužel, nemáme žádnou příležitost.

Dá se říci, že Praha potřebuje pro svůj rozvoj centralizaci, bez které to nepůjde? Máme tu 57 městských částí, které mají jiný zájem než celek, plus tu máme 22 stavebních úřadů, které rozhodují každý jinak a nepředvídatelně. Před 15 lety tu byl stavební úřad, kde se řešily všechny velké stavby, a investoři věděli, jak asi bude celý proces a jeho rozhodování probíhat…

Ano, je nutné zásadním způsobem změnit rozhodování o klíčových projektech, o metropolitních prioritách. Pokud se začne o velkých stavbách rozhodovat na jednom místě, je tu šance, že se vrátí jistá synergie a řád. Praha si musí jako celek uvědomit, kam kráčí a proč. Je to jen o té vizi a jejím naplnění – ve své podstatě je to velmi jednoduché, ovšem v současné fragmentované a složitě řízené společnosti téměř nerealizovatelné.

Nemusím se podílet na tvorbě města a je mi jasné, že by Praha měla konečně odblokovat alespoň jedno velké transformační území v centru typu Žižkov, Bubny, Rohanský ostrov, které nám závidí Mnichov nebo Amsterdam, jež se také potýkají s nedostatkem bytů, ale na rozdíl od nás nemají kde je stavět. Proč už tam přes dvacet let vázne stavební uzávěra a nic moc se neděje ani teď? Co je potřeba udělat? Musíme čekat do roku 2023 na Metropolitní plán nebo nějakou studii?

Už teď je možné souběžně s projednáváním Metropolitního plánu pracovat na podrobnějších plánech a definovat, jak by se v těch místech mohlo stavět. Stavět se ale dá i hned, nebo přinejmenším můžete podat žádost o územní rozhodnutí v den vydání Metropolitního plánu. Znamená to ovšem, že na tom území nemůže být stavební uzávěra, která byla vyhlášena jiným aktem než současným územním plánem. Ta musí být sejmuta individuálně.

A zruší tedy tu uzávěru metropolitní plán?

Metropolitní plán rozhodně není a nebude všemocný. Stavební uzávěry je, dle mého názoru, možné odstranit ihned. Někdo ale musí chtít. Samo se to nestane.

Kdyby někdo podal žalobu, ta stavební uzávěra nemůže po 17 letech trvání u soudu obstát, což už se potvrdilo před lety v Letňanech. Co by se stalo, kdyby byla stavební uzávěra sejmuta?

Musí se tam stavět podle současného plánu, což samozřejmě není ideální. Ale asi lepší než nic. Co se stane? Alespoň se uvidí, zda je někdo schopen v tom území začít vůbec projektovat. A řekněme si upřímně, že akceschopnost těch několika investorů, kteří v Praze ještě zůstali, není tak velká, abychom se dožili kompletní obnovy území, která dnes leží ladem. Vždyť už jen schvalovací procesy v Praze se dnes počítají skoro na desetiletí. Takže s vaší otázkou souvisí jiná: Kolik miliard se dá prostavět za pět let? Možná se postaví něco za deset miliard, co to ale je v poměření k investicím, které jsou v některých čtvrtích, jako například Palmovka nebo Bubny zapotřebí? To jsou tři obchodní domy velikosti Nového Smíchova, nebo pár tisíc bytů. A co se stane? Nic. Může to být maximálně promarněná příležitost. A to by rozhodně nebylo poprvé. Trvalo například deset let, než byl postaven Zlatý Anděl. A víte, kolik tisíc studií bylo uděláno na Bubny a co z toho je? Ani knížka.

Ono to ale nejde ani v malém. Skoro se zastavily změny územního plánu a ty jsou potřeba třeba i u menších brownfieldů v centru.

Já jsem přesvědčen, že současný plán má ve své DNA systém změn a bez nich to nejde. Nemám z toho radost, ale o tom, že současný plán musí ještě několik let fungovat, není nejmenších pochyb. Metropolitní plán bude jiný a teprve čas ukáže, v jaké společnosti bude platit a fungovat. Do té doby se ale musí neustále stavět a to lze jen na základě současného plánu.

