Soudy podle Nejvyššího soudu nevyvrátily obhajobu zakladatele Oleo Chemical

Případem se bude v září muset znovu zabývat Krajský soud v Praze, který je vázán právním názorem Nejvyššího soudu. Pokud zůstanou pochybnosti o vině, měl by podle právní zásady rozhodovat ve prospěch obviněného.

Podle zrušeného rozsudku si Jirounek opatřil dokumenty a falešnou směnku, podle kterých měl spolumajitel firmy Ravak Jindřich Vařeka starší dluh vůči firmě Západočeská investorská. Jirounek chtěl od Vařeky peníze vymáhat v civilním řízení. Směnka prošla přes několik lidí. Jako poslední je na ní podepsán Radek Novák, který byl druhým obžalovaným v téže kauze. Justice ale upustila od jeho potrestání, protože dostal pět let vězení za jiný delikt. I na něj se vztahuje zrušující verdikt NS.

Jirounek vinu dlouhodobě popírá. Hájí se tím, že směnku nabyl v dobré víře a když zjistil, že je falešná, tak to sám ohlásil na policii. Jirounek dnes novinářům řekl, že za příčinu této i dalších kauz považuje obchodní spory, které vede s majiteli firmy Ravak. Společnost je významným výrobcem van a sprchových koutů.

NS v usnesení konstatoval, že justice nevyvrátila obhajobu Jirounka založenou na tom, že o o padělání směnky nevěděl. Podřízené soudy také podle usnesení učinila skutková zjištění, která jsou v extrémním nesouladu s provedenými důkazy. Jirounek podle soudu nespáchal trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, u něhož je sazba od pěti do 12 let vězení. NS také v usnesení vyslovil právní zásadu, podle které by soudy neměly vynést přísnější verdikt než v rozsudku zrušeném.

Jirounek figuruje i v dalších kauzách. V únoru jej Městský soud v Praze nepravomocně shledal vinným z tunelování Oleo Chemical, stejně jako další představitele firmy. Zprostil naopak lobbistu Iva Rittiga a jeho právníky. Jirounek ale za tunelování další trest navíc nedostal.

V březnu se pak městský soud zabýval tím, že Jirounek údajně při sjednání úvěru 160 milionů korun uvedl nepravdivé údaje. Nepravomocně mu uložil souhrnný trest 6,5 roku vězení, verdikt ale nebyl dosud pravomocný.

Jirounek i v těchto kauzách vinu popírá. Odmítá například, že by Rittiga vůbec znal. Na setkání s novináři dnes poukazoval na různé podivné okolnosti, které vyšetřování jeho kauz provázejí. Řekl také, že měl ve vězení čas přemýšlet a že chce od základu změnit svůj život. „Nebudu podnikat v této republice,“ zdůraznil Jirounek.

