Société Générale jdou lépe auta než bankovnictví

Druhým největším poskytovatelem leasingových služeb v Evropě je nyní francouzská banka Société Générale. Pod svou divizí ALD spravuje flotilu 1,3 milionu vozů a ve 42 zemích světa včetně Brazílie, Indie a Číny zaměstnává víc než pět tisíc lidí.

Zatímco ve třetím čtvrtletí čistý zisk Société Générale mírně klesl (o 2,4 procenta), divize automobilového leasingu se v prvním pololetí stala nejziskovějším segmentem podnikání banky. Její ziskovost podle ukazatele rentability vlastního kapitálu (return on equity, viz. box) činila 34 procent a překonala i výsledek divize pojišťovnictví (20 procent) či finančních aktivit na globálních trzích (15 procent). Podle Didiera Hauguela, člena výkonného výboru banky, by se ROE leasingové divize ALD měla nad dvaceti procenty držet i v následujících letech.

Rentabilita vlastního kapitálu Termín ROE (return on equity), v češtině rentabilita vlastního kapitálu, vyjadřuje, kolik čistého zisku připadne na jednu korunu či euro investovaného kapitálu. ROE je klíčovým ukazatelem především pro akcionáře, společníky a další investory. ROE lze dosáhnout vydělením akcií podílníků čistým ziskem společnosti a následným vynásobením stem (převedením na procenta).

Zdroj: Managementmania, Wikipedia, Investopedia

V první polovině roku byly příjmy ALD odpovědné za necelých 9 procent celkových zisků Société, přičemž čisté příjmy z této oblasti se vyšplhaly na 208 milionů eur. Podle agentury Bloomberg pak překonaly i příjmy z poradenství ohledně fúzí a akvizic a financování velkých klientů. Ve třetím čtvrtletí letošního roku činily zisky Société Générale 1,1 miliardy eur.

Přečtěte si, jak na tom ve třetím čtvrtletí byla švýcarská UBS:



Zisk největší švýcarské banky UBS klesl ve čtvrtletí o 61 procent





Leasingové aktivity v oblasti automobilů mají i další banky. Společnost Arval, která vozy „lízuje“ pro bankovní dům BNP Paribas, má pod sebou přibližně milion automobilů a údajně hlásí ve třetím čtvrtletí „dobrý růst“ napříč regiony.

Před dvěma lety zahájila leasingovou operaci i Banco Santander ve spolupráci se skupinou PSA (výrobcem vozů Peugeot a Citroen) v 11 zemích. Zisky z divize „consumer finance“, která pronájem vozidel zahrnuje, vyskočily v posledním čtvrtletí o dvacet procent. Société Générale do podnikání v oblasti leasingu automobilů vstoupila po roce 2000 poté, co s BNP Paribas prohrála v souboji o převzetí Banque Nationale de Paris.

Vývoj akcií Société Générale (Zdroj: ieconomics.com)

Také si přečtěte:

Exportní bance pomůže stát. Na její ztráty poskytne 2,5 miliardy

Švýcarská transparentnost: centrální banka „tajně“ oslabuje frank