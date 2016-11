Švýcarská transparentnost: centrální banka „tajně“ oslabuje frank

Když SNB náhle bez předchozího upozornění či náznaků opustila v lednu 2015 po čtyřech letech kurzový závazek 1,20 franku za euro, šokovala tím finanční trhy a kvůli posílení měny se propadla do rekordní ztráty. Od té doby představitelé SNB aktivitu na měnových trzích nikdy nepotvrdili.

O současných záměrných intervencích SNB ke kurzu 1,08 eura jsou ale přinejmenším přesvědčeny Bank of America a domácí banka UBS, píše agentura Bloomberg. Během posledních šesti měsíců frank čtyřikrát atakoval úroveň o deset procent nižší proti dřívějšímu závazku, přičemž pokaždé následovalo opětovné oslabení švýcarské měny.

Nejedná se však podle všeho o explicitní cíl. V uplynulém půlroce byl frank jednou z nejméně kolísavých měn. Pouze dánská koruna, která je zavěšena na euro, vykazovala menší výkyvy.

Kurz švýcarského franku k euru za poslední půlrok:

Švýcaři se obávají silného franku, který by mohl poškodit jejich export a konkurenceschopnost. Ve velkém tak dost možná centrální banka nakupuje eura, její devizové rezervy se vyšplhaly až k 630 miliardám dolarů (v lednu 2015 to bylo necelých 500 miliard). SNB rezervy přinášejí zisk, jenže je tím náchylnější na výkyvy na světových trzích a rostou jí náklady na udržování kurzu, což byl paradoxně hlavní důvod opuštění závazku v roce 2015. Polovina rezerv je držena v zahraničních akciích, pětina přitom v amerických. To podle mnoha hlasů představuje příliš velké riziko.

Politický tlak na to, aby SNB tolik neintervenovala, v zemi nyní opět roste. Banka sice nedávno vykázala zisk 28,7 miliardy franků (716 miliard korun) za tři letošní čtvrtletí, analytici však stále mají v paměti loňskou rekordní ztrátu 30 miliard franků.

Stav švýcarské ekonomiky se sice zlepšuje, ale silnější frank by ji opět mohl srazit. Podle šéfa SNB Thomase Jordana je švýcarský frank výrazně nadhodnocený, člen bankovní rady Fritz Zurbruegg zase nedávno prohlásil, že „bilance centrální banky nemá limity“. V případě potřeby je prý navíc centrální banka ochotná přikročit k dalšímu snížení úrokových sazeb. Ta momentálně činí minus 0,75 procent, nejníže ze všech centrálních bank na světě.

SNB tak stále hledá kompromis mezi švýcarskou ekonomikou a udržitelnou výší cizoměnových rezerv. Výhodou ovšem nyní je, že kurzový závazek – jelikož žádný oficiálně nevyhlásila – nemusí ani oficiálně ukončovat a vystavovat tím trhy dalšímu šoku.

Meziroční růst švýcarského HDP:



source: tradingeconomics.com

