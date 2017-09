Seznam úkolů pro Merkelovou: chybí investice, učitelé, byty i práce pro uprchlíky

Německo není v dobrém stavu. Zvyšují se nájmy, sociální nerovnost stoupá, silnice a školy jsou často zastaralé, přesto unie stran CDU/CSU vyhrála volby se sloganem „Pro Německo, ve kterém dobře a rádi žijeme“. Ztráty obou dosavadních vládnoucích stran, zmíněné CDU/CSU a SPD, která získala nejméně hlasů v poválečné historii země, ukazují, že němečtí voliči chtějí změnu, ne jen údržbu.

Německý týdeník Die Zeit uvedl seznam úkolů, které bude muset nová berlínská vláda vyřešit. V úvahu zatím připadá vláda složená z CDU/CSU, FDP a Zelených, takzvaná Jamajka.

Investice do infrastruktury

Čísla jsou na první pohled ohromující. Německo investuje tento rok z rozpočtu 33 miliard eur (861 miliard korun), což je o 6 procent více než loni. Ale samotné investice na náhradu opotřebené infrastruktury nestačí. Pokud se odečtou odpisy za opotřebení z veřejných investic, je Německo v mínusu 284 milionů eur (7,4 miliardy korun), upozornila Evropská komise.

Země tak žije z podstaty a stav například dálnic nebo škol se zhoršuje. Pro srovnání Německo do dopravní infrastruktury investuje 239 dolarů na obyvatele, Švédsko 368 dolarů, Británie 392.

S investicemi do vzdělávání to je podobné. Norsko investovalo v roce 2014 6,2 procenta HDP, Portugalsko 5,8 procenta, Německo 4,3 procenta. Česká republika je na tom ještě hůře, bylo to 3,9 procenta. Institut pro německé hospodářství IW uvedl, že ročně chybí 12 miliard eur (313 miliard korun) v německém vzdělávacím systému.

Jak připravit děti na budoucnost?

Studie Světového ekonomického fóra v lednu 2016 uvedla, že dvě třetiny dětí na základních školách budou pracovat na pozicích, které nyní neexistují.

Mnoho pozic nahradí roboti. Zejména v průmyslu. Proto by měla vláda tuto výzvu řešit. Zajistit dostatek práce i mzdy všem obyvatelům v nejlidnatější zemi EU. Děti by měly umět kriticky myslet a dokázat se přizpůsobit novým trendům během života.

Jak připravit děti na globalizaci:

S tím souvisí i to, že v Německu bude do roku 2025 chybět 24 tisíc učitelů, uvedla nadace Bertelsmann. Více dětí se bude rodit v souvislosti s vlnou uprchlíků, kteří v minulých letech do země přišli.

496 820. To je počet žadatelů o azyl, kteří byli v srpnu registrováni na úřadech práce. Meziročně je to o 43 procent více. Polovina z nich je ale nezaměstnatelná, protože ještě neabsolvovali tzv. integrační kurz, zejména se jedná o znalost němčiny. Obecně bude pro vládu velký kus práce uprchlíky do německé společnosti integrovat a vytvořit pro ně vhodná pracovní místa.

Dostupné bydlení

Problém, který se týká i České republiky. Bydlení je v Německu stále dražší. Ceny nájmů rostou rychleji než příjmy. Mezi roky 2014 až 2016 v průměru rostly nájmy o 8,3 procenta. Ale ve velkých městských aglomeracích až o 15 procent.

Například v Mnichově se za metr čtvereční platí nájem v průměru 21,57 eur (561 korun) bez energií, takže sedmdesátimetrový byt vyjde na 39 300 korun plus náklady na provoz.

V Česku je nové vlastní bydlení dražší než v Německu:

Nedostatečná je i výstavba nových bytů. Loni vzniklo v celém Německu 278 tisíc bytů, přitom podle ministerstva životního prostředí, kam spadá i výstavba, Německo potřebuje ročně 350 tisíc nových bytů.

Související články: