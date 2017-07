Chudí Češi mají nejdražší byty. Nový vyjde v Česku na 11 ročních platů, v Německu na pět

Lidé v Česku loni potřebovali na koupi nového bytu o velikosti 70 metrů čtverečních 10,9 průměrného ročního platu. Mezi 16 porovnávanými evropskými zeměmi to bylo nejvíce. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte. V pětileté historii indexu je to poprvé, co Češi na nové bydlení dosáhli nejobtížněji. Nejdostupnější bydlení bylo v Nizozemsku (4,4 platu) a Německu (4,7 platu).