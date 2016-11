Rosatom chce dostavět české jaderné elektrárny

Ruská státní společnost pro jadernou energii předložila balíček materiálů k účasti na případné výstavbě nových bloků elektráren Temelín a Dukovany, uvádí sputniknews.com.

Informaci úředníka, na kterého se web odvolává, potvrdil i mluvčí Rosatomu. „Rosatom odeslal informační balíček českému ministerstvu průmyslu a společnosti ČEZ. Jde o reakci na českou nabídku na potenciální participaci na výstavbě nových atomových jednotek v České republice,“ uvedl tiskový odbor Rosatomu.

Skupina ČEZ nabídku Rusů obdržela, nechce ji však komentovat. „Oslovení potencionálních dodavatelů je podle akčního plánu v rukou a organizováno vládou,“ reagoval na dotaz Euro.cz mluvčí firmy Ladislav Kříž.

České jádro v hledáčku šesti gigantů O stavbu nového jaderného bloku v Česku se zajímá šest společností. Kromě ruské státní společnosti Rosatom jde o francouzskou EDF, americko-japonskou Westinghouse Electric Company, korejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power a společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea.



Ministerstvo průmyslu minulý týden bez bližších podrobností uvedlo, že oslovilo kvůli dostavbě deset společností, zájem poskytnout informace jich projevilo šest. S nimi vláda nyní jedná. Odpovědi od firem, které se týkají technického řešení stavby, česká strana očekávala do konce října.



„Je nutné zdůraznit, že nejde o nabídky na dostavbu nových bloků jaderné elektrárny, ale o odpovědi na naši žádost o informace,“ uvedl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller. Odpovědi od firem podle něj nyní budou využity pro vypracování podkladů pro vládu, která následně rozhodne o investorském modelu a modelu financování výstavby nových jaderných bloků v zemi. „Zdaleka se ještě nenacházíme v procesu výběru dodavatele, a proto nyní ani nemůžeme dostávat nabídky. V současném stádiu jde o poskytování rámcových obchodně- technických dat,“ dodal zmocněnec. Ministerstvo průmyslu už dříve uvedlo, že čeká, že vláda rozhodne o modelu dostavby nového jaderného zdroje v první polovině roku 2017.

Informaci pro agenturu ČTK potvrdil také Leoš Tomíček, viceprezident společnosti Rusatom Overseas, dceřiné společnosti Rosatomu. „Není to oficiální nabídka, jde o odpověď na informační požadavek,“ upřesnil.

Vláda schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, který počítá se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách. Vláda chce znát investiční model dostavby nového jaderného zdroje v první polovině roku 2017.

Tendr, nebo dohoda?

Ve hře je možnost, že by vláda mohla dát přednost mezivládní dohodě na dostavbě před standardním výběrovým řízením. Byla by prý jednodušší než vypsání mezinárodního tendru. K tomuto modelu se přiklání také ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren ČEZ Petr Závodský. Podobný způsob použilo Maďarsko, které se na konci roku 2014 dohodlo bez výběrového řízení na rozšíření své jaderné elektrárny Paks právě s Rosatomem.

Tiskový odbor ČEZ je však ve stanovisku opatrnější. „Je to zcela v rukou vlády, my jsme jen komentovali omezení, pokud výběr běží veřejným výběrovým řízením podle zákona o zadávání veřejných zakázek, to ale nevylučuje tendr,“ říká Ladislav Křiž.

Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller během léta potvrdil, že vláda oslovila dodavatele technologií pro atomovou energetiku ve Francii, Rusku, Spojených státech, Japonsku, Jižní Koreji a v Číně. Právě komunistická země si nedávno přímo řekla o udělení jaderné zakázky bez soutěže, což ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek označil za nepřijatelné.

Firmy se zájmem o účast na dostavbě bloků měly předložit nabídky do konce října. Rosatom měl zájem také o dostavbu slovenské jaderné elektrárny Mochovce. Nakonec se k dostavbě tamních bloků dostal nepřímo. Maďarská společnost Ganz EEM, která patří pod firmu Atomenergomaš, která je strojírenskou divizí Rosatomu, modernizuje zavážecí stroj třetího a čtvrtého bloku elektrárny Mochovce.

