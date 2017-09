Průzkum: Byrokracie odrazuje od podnikání, mladí volí komfort zaměstnání

Fakta vyplývají ze zprávy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která analyzovala průzkum o postoji mladých k podnikání. Šetření provedla agentura Ipsos letos v červenci a srpnu mezi 600 studenty – budoucími zaměstnanci či podnikateli.

Z průzkumu vyplynulo, že 69 procent studentů touží po finančním zajištění a 46 procent po zajímavé práci. Téměř polovina studentů se ale zároveň nechce zatěžovat věcmi, které způsobují stres.

Zatímco v roce 2013 vnímalo jistotu vztahu závislého, tedy zaměstnaneckého, 66 procent studentů, dnes je to již 82 procent. Posiluje tak názor, že být zaměstnán je pohodlnější než podnikat.

Lidé mířící do pracovního poměru vidí benefity i v tom, že zaměstnavatel za ně bude řešit řadu administrativních povinností a mnoho dotázaných vidí i snazší kariérní růst.

Na jedno „kliknutí“

Vše na jednom místě, možnost vyřizovat vše online, využívání aplikací a nižší stupeň regulací a administrativy jsou klíčovými požadavky začínajících podnikatelů, vyplynulo z průzkumu.

Dvě pětiny začínajících podnikatelů pak tvrdí, že nemají dostatek informací, potřebných k založení vlastního byznysu. Informace čerpají především od rodiny, známých a z internetu.

Polovina z dotázaných uvedla absenci jakékoliv informace o podnikání ve škole, další třetina sice prvotní informace k byznysu ze školy má, nicméně je považuje za nedostatečné.

Nejvíce ve školách postrádají informace o tom, jak zahájit podnikání, získávat zdroje a uchopit marketing. Více než polovina studentů by přivítala v době studia větší kontakt s praxí.

Studenti, kteří se rozhodli podnikat, většinou (72 %) zahájili činnost jako osoby samostatně výdělečně činné, 28 procent založilo rovnou právnickou osobu. Z výzkumu je patrné, že s růstem zakázek roste zájem o převedení podnikání na formu s.r.o., což umožňuje flexibilnější podnikání s nižším rizikem.

Zajímavé je, že za místo podnikání upřednostňují mladí lidé lokalitu, kde žijí nebo v ní studovali. Neprojevuje se tedy trend odchodu do velkého města nebo zahraničí.

Naopak novým trendem je to, že mladí podnikatelé se již nebrání spolupráci s movitějšími investory. Ty oslovilo 41 procent dotazovaných, plná třetina z nich pak se žádostí uspěla.

Stop regulacím

„To, že mladí lidé v době přetlaku nabídek zaměstnavatelů volí cestu vyššího komfortu a upřednostňují pracovní vztah před vlastním podnikáním, není překvapením. Je to ale jasné varování, že máme-li zájem zde mít za dalších dvacet let původní české firmy a nechceme-li být závislí na nadnárodních korporacích, musíme pro to začít konečně něco dělat. Jestliže radikálně nesnížíme administrativní bariéry, nekonečné regulace a nezačneme urychleně plně elektronizovat vztah mezi firmou a státem, přijdeme postupně o lokální podnikatele a nezávislé regionální zaměstnavatele,“ okomentoval průzkum o postoji mladých k podnikání předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

