Průměrný výdělek rostl ve veřejné sféře rychleji než ve firmách

Odboráři se chystají ve čtvrtek do Prahy na shromáždění, na kterém se chtějí připravit na vyjednávání ve firmách o růstu mezd pro příští rok. Českomoravská konfederace odborových svazů zveřejní své doporučení, o jaké přidání by si pracovníci měli říct. Podle dosavadních informací by to mohlo být o osm až deset procent. Pro zaměstnance veřejného sektoru vyjednali předáci zvýšení výdělků od letošního listopadu. Učitelům se tarif zvedne o 15 procent, ostatním o deset procent. Lékařům a sestrám se pak základ zvýší o desetinu od ledna.

Proti roku 2015 loni průměrná mzda vzrostla o 4,1 procenta, plat o 5,5 procenta. Polovina lidí v soukromém sektoru dostávala méně než 24 178 korun hrubého, ve veřejných službách střední hodnota činila 27 724 korun. Mzdový medián se tak meziročně zvedl o 4,8 procenta, platový o 5,3 procenta.

Průměrná mzda a průměrný plat ve vybraných letech v Kč hrubého Rok Průměrná mzda v soukromém sektoru Průměrný plat ve veřejných službách a státní správa 2011 25 693 25 314 2012 26 086 25 784 2013 26 252 26 024 2014 26 804 26 794 2015 27 825 27 959 2016 28 969 29 501

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku ministerstva práce

Odborová konfederace před několika lety zahájila svou kampaň Konec levné práce. Za růstem výdělků není jen tlak odborů. Odráží se v něm hospodářský růst a situace na pracovním trhu. Úřady práce v srpnu evidovaly zhruba 296 800 nezaměstnaných, což je nejméně od června 1998. Volných míst firmy a instituce nahlásily 199 300, mnohé pozice mají problém obsadit. Letos v prvním čtvrtletí byla proti stejnému loňskému období průměrná mzda vyšší o 6,2 procenta a činila 29 607 korun. Polovina lidí vydělávala méně než 24 736 korun hrubého.

V prvním kvartále pracovalo v soukromém sektoru 3,1 milionu lidí. Veřejný sektor měl zhruba 670 600 zaměstnanců.

Nejvyšší průměrná mzda se letos v prvním čtvrtletí vyplácela v oboru informačních technologií a komunikací a v peněžnictví a pojišťovnictví, přesáhla 55 600 korun. Polovina lidí v bankovním sektoru vydělává víc než 39 760 korun. Polovina zaměstnanců, kteří se zabývají informatikou a komunikacemi, mělo přes 41 819 korun hrubého. Nejnižší průměrný výdělek je naopak v pohostinství a ubytovacích službách, a to 17 700 korun hrubého. Polovina lidí si pak nepřišla ani na 14 511 korun hrubého.

Spočítejte si čistý příjem na naší kalkulačce čisté mzdy:

Kalkulátor čisté mzdy 2017 ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ Rozšířená verze kalkulátoru umožňuje zadat i ročně zohledňované položky jako jsou např. dary, úroky z úvěru, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění či uplatnění slevy na manželku bez příjmů. VYNULOVAT ZADÁNÍ Vaše hrubá mzda Kč Počet dětí Některé z dětí ZTP/P NE ANO První dítě NE ANO Druhé dítě NE ANO Třetí dítě NE ANO Čtvrté dítě NE ANO Páté dítě NE ANO Invalidita I. a II. stupeň NE ANO Invalidita III. stupeň NE ANO Držitel průkazu ZTP/P NE ANO Student NE ANO Cena služebního auta Kč

(při používání k soukromým účelům) Jste důchodce, student nebo žena na rodičovské dovolené? NE ANO SPOČÍTAT

