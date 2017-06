Pošta si během deseti let přijde na miliardy. Díky nové smlouvě s ČSOB

Česká pošta získá díky nové smlouvě s ČSOB o poskytování bankovních a pojišťovacích služeb během deseti let několik miliard korun navíc. Smlouvu platnou od příštího roku má pošta s bankou uzavřít příští týden. Výnosy pošty z finančních služeb, které se dosud pohybovaly kolem 1,5 miliardy korun ročně, by se během deseti let měly zvýšit o 15 procent.