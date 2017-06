Posledních 6 dní intervencí ČNB koupila eura za 18 miliard

Rekordní měsíční objem intervencí zaznamenala ČNB v březnu, kdy vynaložila zhruba 520 miliard korun za nákup eur. Důvodem byl tlak investorů s blížícím se očekávaným koncem intervencí i údaje o rostoucí inflaci.

Podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala musela ČNB zřejmě intervenovat až v samotný den zrušení kurzového závazku. Během většiny z posledních čtyř obchodních dnů v dubnu se totiž podle něj koruna pohybovala nad intervenční hranicí 27,02 Kč/EUR. „Podle našich odhadů politika slabé koruny české ekonomice pomohla. Rychleji rostly exporty, zaměstnanost a mzdy, výrazně se snížil podíl nezaměstnaných. Otázkou však je, jestli bylo nutné prodloužení intervencí až do dubna 2017,“ dodal.

Režim devizových intervencí zahájila ČNB s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR kvůli obavám z deflace. V současnosti se koruna obchoduje kolem 26,30 Kč/EUR. „Pokud se však podíváme na průměrný vývoj kurzu od konce kurzového závazku, tedy za poslední dva měsíce, jeho hodnota prozatím činí 26,66 Kč za euro, což představuje posílení o pouhé 1,3 procenta,“ uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Aktuální kurz eura ke koruně:

Upozornil, že devizové rezervy ČNB se z původních 20 procent HDP před zahájením kurzového režimu dostaly k 70 procentům. Přecenění devizových rezerv přitom podle Seidlera bude ČNB přinášet ztrátu, kterou bude centrální banka postupně umazávat ze svých budoucích zisků. Zároveň se ale nedomnívá, že by to mělo v budoucnu bránit přijetí eura. „Může jít o mírnou komplikaci, ale pro přijetí eura je podstatnější Konvergenční zpráva Evropské komise, které se problematikou negativního kapitálu centrální banky významně nezabývá,“ uvedl.

ČNB dlouhodobě uvádí, že jí růst devizových rezerv nevadí a není v tomto ohledu omezena žádným limitem. Devizové rezervy ale mohou přivést centrální banku do účetní ztráty, a to kvůli jejich přecenění po ukončení kurzového závazku. ČNB k tomu dlouhodobě dodává, že její hlavní úlohou není vytváření zisku, ale péče o cenovou stabilitu. Z výsledků hospodaření ČNB za loňský rok vyplývá, že v jejím rezervním fondu by měla banka mít i se ziskem 46,5 miliardy korun za loňský rok zhruba 60 miliard korun.

Devizové obchody (uzavřené spotové operace v milionech eur) Období Obchody v milionech eur Přepočet (v miliardách korun) duben 2017 653 18 březen 2017 19 258 520 únor 2017 8138,5 219,7 leden 2017 14 480,5 390,97 prosinec 2016 3257,0 87,9 listopad 2016 524,0 14,15 říjen 2016 3961,0 106,95 září 2016 3685,0 99,5 srpen 2016 1059,0 28,59 červenec 2016 307,0 8,29 červen 2016 313,0 8,45 květen 2016 575,0 15,53 duben 2016 393,0 10,61 únor 2016 623,0 16,82 leden 2016 2154,0 58,16 prosinec 2015 1540,0 41,58 listopad 2015 369,0 9,9 září 2015 2322,0 62,69 srpen 2015 3734,5 100,83 červenec 2015 1032,5 27,88 listopad 2013 7499,0 202,47 Celkem 75 878 2048,64

Zdroj: ČNB

