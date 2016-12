Polská dcera ČEZ má souhlas s větrnou farmou. O zisky ji ale připraví nové daně

Eco-Wind Construction, kterou v roce 2011 ovládl polostátní ČEZ, pokračuje v rozvoji portfolia větrných elektráren. „V letošním roce nabylo právní moci první stavební povolení pro farmu větrných elektráren Krasin. Momentálně máme v Polsku pět projektů v přípravné fázi o celkovém instalovaném výkonu 144 megawattů,“ říká pro Euro.cz mluvčí ČEZ pro obnovitelné zdroje Martin Schreier.

Společnost v tuto chvíli aktivně připravuje dva projekty Krasin a Biskupiec1 a dále rozvíjí další čtyři projekty, jejichž realizace je závislá na budoucím vývoji regulace v Polsku. Tamní energetická politika působí české firmě obtíže. Na rozdíl od většiny evropských států v Polsku podporují uhelnou energetiku. Obnovitelné zdroje jsou na vedlejší koleji. A to nejen co se týče finanční podpory.

V červenci letošního roku vešel v Polsku v platnost zákon o investicích v oblasti větrných elektráren, který v konečném důsledku může podle podnikatelů vést k významnému nárůstu daně z nemovitosti pro provozovatele větrných elektráren. Výstavba nových elektráren z obnovitelných zdrojů je tak spíše na ústupu.

„Vedlo to k odložení prvních předpokládaných aukcí a současně to znamená ohrožení realizace projektů parků větrných elektráren v celém Polsku včetně projektů Skupiny ČEZ,“ přiznává Schreier.

Podle mluvčího české firmy však ČEZ při plánování vychází z horizontu obvyklého pro podnikání v energetice, který je zpravidla delší než jedno volební období. Evropská unie má zcela opačné cíle než polská vláda, což dává společnosti naději.

Polsko navíc podle odborníků čeká boom energetiky postavené na větru. Během deseti let se z větrné energetiky očekává příjem do rozpočtu ve výši 375 miliard korun a vznik 77 tisíc nových pracovních míst. Jak uvádí analýza poradenské společnosti McKinsey & Co, v Polsku budou na pobřeží do roku 2030 instalovány větrné elektrárny o kumulovaném výkonu 6 GW.

ČEZ odkoupil 67 procent akcií společnosti Eco-Wind Construction v roce 2011. Postupně majoritní balík navyšoval na 75 procent a loni dokoupil zbývající 25procentní podíl.

Skupina ČEZ pravidelně testuje hodnotu všech dlouhodobých aktiv včetně hodnot rozpracovaných projektů, jako jsou projekty společnosti Ecowind. V souvislosti s vývojem legislativy v Polsku byla vytvořena opravná položka k projektům Ecowind ve výši 0,4 miliardy korun.

