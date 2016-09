Policie vyšetřuje krádež milionů v bezpečnostní agentuře Loomis

Procházka, který byl zaměstnancem společnosti, podle žalobkyně otevřel v počítárně G4S na pražském Žižkově speciální kontejnery a z nich přeložil peníze do připravených tašek. Tašky pak naložil do jiného, žlutého kontejneru a vložil do klece na kolečkách. Pomocí vysokozdvižného vozíku naložil kontejner do svojí přistavené dodávky. Bílý Volkswagen Transporter Procházka polepil znaky bezpečnostní agentury. S dodávkou pak odjel podle policie jeho komplic Milan Čermák, Procházka pak zůstal v práci a odešel až po skončení pracovní doby. Krátce na to zmizel a policie po něm dodnes pátrá. V jednu dobu se spekulovalo o tom, že by mohl pobývat v Americe, zatknout se ho však specializovanému policejnímu oddělení, zaměřenému na lidi, utíkající před zákonem, nepodařilo.