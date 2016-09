Krnáčová: Děravý radiový systém řešíme

Podle předsedy krajského sdružení pirátů Ondřeje Profanta jde o bezpečnostní riziko obřích rozměrů. Kdokoliv se může nabourat do dopravního značení a například navést řidiče v pražských tunelech do protisměru. „V případě teroristického útoku by mohli teroristé odposlouchávat pokyny, které dostává městská policie od policie státní. Je skandální, že komunikační systém za 700 milionů není řádně zabezpečený,“ upozorňuje Profant.

Primátorka jeho slova nezlehčuje, v minulosti podle ní město útokům na radiový systém čelilo a magistrát podal několik trestních oznámení. „Bohužel, když se celý systém stavěl, tak nikdo z uživatelů této radiové sítě nepřemýšlel nad bezpečností, takže skutečně provoz neběží šifrovaně,“ vysvětluje Adriana Krnáčová.

Současné vedení města už má připravenou novou koncepci zabezpečení a chybu chce napravit. „V řádu dvou let síť zabezpečíme,“ míní Krnáčová. Půjde podle ní o poměrně nákladnou ale důležitou investici. Cena by se mohla vyšplhat až k částce bezmála sto milionů korun. A úprava by mohla dle primátorky narazit ještě na jeden problém, kvůli licencím může městský systém upravovat pouze jedna firma, která má od výrobce povolení pro Českou republiku, takže pražskou radnici čeká jednání bez veřejného upozornění.

Problému s radiovým systémem si je vědomá i městská policie, podle mluvčí Ireny Seifertové se na jeho řešení za pomoci odborníků spolupodílí. „Urychlení celého procesu nebo zajištění odpovídajících opatření však nejsou v samostatné kompetenci městské policie,“ dodává Seifertová.

Piráti chtěli upozornit na problém už dříve na jednání výboru pro bezpečnost, který se ale nakonec nesešel pro nezájem jeho členů. Proto přímo oslovili radního Libora Hadravu (ANO), primátorku Krnáčovou a příslušný odbor magistrátu. „Cestu zveřejnění díry v systému jsme zvolili proto, že nevěříme, že se bezpečnostní problém dá řešit tím, že se ututlá, a protože chceme, aby město začalo problém skutečně řešit. Od té doby, kdy jsme na problém úředníky upozornili poprvé, už uplynulo půl roku a problém trvá,“ míní Profant.

Dále čtěte: