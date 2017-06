Podnikatelská delegace ve Vietnamu uzavřela sedm smluv

Zemana při cestě do Vietnamu a Kazachstánu doprovází více než šedesátičlenná podnikatelská delegace zastupující na 50 firem. Mezi jejími členy je kupříkladu bývalý premiér Petr Nečas nebo exministr zahraničí Jan Kavan. Cestu pro podnikatele organizuje Svaz průmyslu a obchodu České republiky. Kromě dnešního podnikatelského fóra pořádá i středeční seminář na jihu Vietnamu v Ho Či Minově Městě. Toho se ovšem Zeman účastnit nebude. Po zkušenostech z návštěvy Číny, kde český prezident po náročném programu působil unaveně, chce Pražský hrad prezidentovo vytížení zmírnit.

Zeman v proslovu k podnikatelům vyzdvihl vietnamskou komunitu žijící v Česku a její začlenění do společnosti i ekonomický rozvoj Vietnamu. Ve vztazích s Vietnamem ale vidí několik mezer. Jmenoval chybějící přímé letecké spojení nebo otázku víz. „Chceme-li podporovat turistický ruch, je dobré, aby byla pro české občany zrušena krátkodobá víza,“ řekl Zeman. O tématu bude pravděpodobně mluvit i s vietnamským prezidentem, ale zrušení víz prý Vietnam v současné chvíli nechystá. Jako o třetí sporné věci se Zeman zmínil o dvou nepovedených českých investicích ve Vietnamu, konkrétní firmy ale nejmenoval. Poznamenal, že jednu z těchto investic se dnes podařilo vyřešit, což označil za přátelské gesto.

IT, komunikace nebo doprava

V podnikatelské misi jsou podle prezidenta Svazu průmyslu a obchodu České republiky Jaroslava Hanáka zastoupeny firmy z různých oblastí včetně výrobních, informačních a komunikačních technologií, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Smlouvy se svými partnery dnes v Hanoji podepsalo sedm z nich. Mezi nimi je výrobce léčiv, doplňků stravy a kosmetiky Clinex. Podle předsedy představenstva této společnosti Jiřího Starečka už firma do Vietnamu dodává tři či čtyři produkty a nově by se měl tento počet rozšířit na 12. „Jedná se o produkty na bázi léčiv a doplňků stravy, třeba vitaminů, které tady nemají,“ dodal. Vietnamský partner bude tyto výrobky dodávat do jednotlivých lékáren. Objem obchodu v následujících dvou letech odhadl zhruba na 3,5 milionu dolarů.

Další společností je Optokon, která podniká v oblasti telekomunikací a výroby optických vláken. Její šéf Jiří Štefl novinářům řekl, že dohoda je pro Optokon poměrně významná a umožní ve větším měřítku vstup na vietnamský trh. „Pro naše výrobky je potřeba zajistit veškerý servis a potom další podporu pro širokou škálu zákazníků,“ poznamenal. Dohoda se podle něj týká oblasti telekomunikačního trhu, ale i produktů pro vojenské aplikace. Smlouva v prvním roce podle něj přinese zakázky za asi 250 tisíc dolarů, další postup bude záležet na vietnamské straně.

Společnost Dřevojas podepsala smlouvu o dodávce technologie na dodávku sanitární keramiky v hodnotě asi 250 tisíc dolarů. Zástupce firmy Ondřej Mrklas řekl, že jde již o druhý podobný kontrakt. Techniserv IT plánuje spolupracovat s Vietnamci při digitalizaci státní správy. Jeho zástupce Peter Labis řekl, že se snaží o spolupráci při digitalizaci registru obyvatelstva v jedné z provincií, týkala by se asi 1,5 milionu lidí. Pokud by se projekt osvědčil, mohl by se rozšířit i na zbytek 95 milionového Vietnamu. Nemocnice Na Homolce plánuje spolupráci s Nemocnicí přátelství v Hanoji a dohody s vietnamskými partnery uzavřely i firmy Vari Jsc. a East Sea Group.

Vzájemná obchodní bilance je pro Českou republiku pasivní. V roce 2015 činil český vývoz 2,4 miliardy korun a dovoz 15,6 miliardy.

