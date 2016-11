Podnikání v Česku má stále lepší reputaci

V EU se podnikání těší oblibě ve Skandinávii, ale také třeba v Estonsku, Lotyšsku, Švýcarsku či Nizozemsku. Pozitivní vnímání podnikání v těchto zemích uvádí kolem 90 procent lidí. Naopak negativněji než v Česku se na soukromé podnikání dívají v Rumunsku, Bulharsku, Polsku či ve Španělsku, kde se procento pozitivního vnímání pohybuje kolem 60 procent.

„Pozitivnímu pohledu na podnikání pomáhají nejrůznější start-up programy, inkubátory a co-workingová centra. Zlepšuje se také mediální obraz podnikání a podnikatelů. Navíc jsou podnikatelé aktuálně prezentováni jako ohrožená skupina lidí kvůli elektronické evidenci tržeb,“ uvedl Martin Lukeš z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kladný pohled na podnikání vzrostl u všech věkových skupin, nejvíce u lidí ve věku 35 až 50 let. Obecně platí, že mladší lidé se na podnikání dívají pozitivněji než lidé starší.

Přečtěte si, jak Česko podporuje mladé technologické firmy:



Startupy na vedlejší koleji. Vláda odkládá podporu mladých firem





Průzkum se zaměřil také na podnikatelský potenciál, tedy na procento lidí, kteří si dovedou představit start vlastního podnikání. V Česku je to 36 procent, což je tři body pod průměrem EU. „Lidé starší 50 let a ženy mají v průměru nižší podnikatelský potenciál. Muži a mladší lidé naopak vykazují větší psychologickou připravenost pustit se do vlastního podnikání,“ dodal Lukeš.

ČR v potenciálu nevybočuje z průměru zemí EU, v mezinárodním srovnání však zaostává. Například v USA je potenciál 51 procent, ve Vietnamu 58 procent. Naopak na Slovensku je to 31 procent a v Německu 27 procent. Podnikatelský potenciál v Česku stagnuje a drží se dlouhodobě mezi 36 a 38 procenty.

Dále čtěte:

Slováci chtějí na Ještědu investovat přes 670 milionů

Stát chce kvůli církevním restitucím kupovat od soukromníků lesy za miliardy korun