Stát chce kvůli církevním restitucím kupovat od soukromníků lesy za miliardy korun

V roce 2013 Lesy ČR spravovaly 1,3 miliony hektarů státních lesů, tedy asi polovinu všech lesů v zemi. V posledních čtyřech letech v církevních restitucích vydaly 122 tisíc hektarů lesů. V záměru zvýšení plochy státních lesů nákupem má podnik podle Jouklové i podporu ministerstva zemědělství. Nákup lesů podnik označil za dlouhodobý proces.

Lesy, které by podnik kupoval, by měly mít v ideálním případě výměru přes tři souvislé hektary nebo by měly přímo navazovat na státní lesy. „Zájem je také o mladší porosty, a to v případě, kdy takové pozemky splní arondační kritéria. Jejich odkoupením se významně sjednotí majetkové držby, ucelí se hranice a scelí státní lesní pozemky,“ uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová.

Prodávajícím jsou Lesy ČR připraveny nabídnout spravedlivou cenu v místě a čase obvyklou. „Prodávající také získá jistotu, že se les nedostane do rukou překupníků, jejichž cílem může být pouze vytěžení dřeva z lesa,“ řekla Jouklová. Vlastnictví státním podnikem zaručuje, že nadále půjde o pěstování zdravého lesa podle zásad trvale udržitelného hospodaření, uvedla.

Aktuální ceny lesních pozemků na trhu se pohybují v relativně velkém rozpětí, které ovlivňují kvalita lesa, jeho výměra a přístupnost. Například podle aktuálních nabídek na serveru sreality.cz se cena jednoho hektaru prodávaného lesa nejčastěji pohybuje přibližně od 100 tisíc korun do 300 tisíc korun.

Lesy ČR za prvních devět měsíců letošního roku vytvořily hrubý zisk 3,9 miliardy korun, za celý rok 2015 měly čistý zisk 5,4 miliardy korun. Letos Lesy ČR předpokládají, že by měly státu ze svých zisků a volných peněz odvést 5,6 miliardy korun. Loni odvedly státu 8,22 miliardy korun. Peníze z vytvořených zisků podnik státu posílá od roku 2013.