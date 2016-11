Slováci chtějí na Ještědu investovat přes 670 milionů

Firma dnes své záměry představila na veřejném projednání. Pokud by areál do pronájmu získala, usilovala by i o modernizaci kabinkové lanovky patřící Českým drahám nebo hotelu s vysílačem Ještěd. Ten vlastní České radiokomunikace. „Pokud se má areál rozvíjet komplexně, je třeba dělat to společně. A jestli to bude vlastník jeden nebo to bude nějakým způsobem společné, to už je jedno. Chceme to provozovat pod jednou hlavičkou,“ uvedl Rattaj. S vlastníky lanovky ani horského hotelu zatím nejednal.

V lyžařském areálu chce TMR vybudovat novou páteřní sjezdovku Skalka, dvě modré tratě pro rodiny s dětmi a další sjezdovky rozšířit. Investovat chce také do nových lanovek, plánuje i šestisedačku. Sjezdovky by měly sloužit i pro večerní lyžování, dnes je osvětlená jediná. Vylepšit se musí i zasněžování. V současnosti je potřeba k vysněžení areálu 14 dnů, cílem TMR je pět dnů. Vybudovat proto chce i dvě nové retenční nádrže. Na Ještědu hodlá také postavit nové restaurace, bufety, půjčovny a skiservis, obnovit kilometr dlouhou sáňkařskou dráhu a vybudovat atrakce i pro letní období. Většina investic je ale závislá na změně územního plánu. Toho se Rattaj obává nejvíce. „Tam si musíme být jistí, že se záměr náš a města shodují,“ uvedl. Primátor Tibor Batthyány (ANO) dnes řekl, že změnu územního plánu zaručit nemohou. S firmou chce ale podepsat memorandum o společném postupu.

TMR provozuje největší lyžařská střediska ve Vysokých a Nízkých Tatrách a polský Szczyrk. Má také hlavní slovo ve společnosti Melida, která provozuje sjezdovky v krkonošském Špindlerově Mlýně. Na dnešním projednání zástupci firmy uvedli, že kromě Ještědu mají zájem provozovat i střediska ve Švýcarsku či Rakousku, včetně Schlamingu a Kitzbühelu.

O areál na Ještědu se stará akciová společnost města - Sportovní areál Ještěd (SAJ). Město jí už preventivně vypovědělo smlouvu, lhůta je šestiměsíční. Silného investora město hledá, protože mu chybí prostředky na větší investice. Problémy areálu řeší město dlouhodobě. V minulosti si hodně slibovalo od pronájmu sjezdovek společnosti Snowhill, která se ale dostala do problémů a město od ní v roce 2010 muselo areál se třemi lanovkami a čtyřmi vleky převzít zpět i s nesplacenými úvěry za 250 milionů. Ani městské společnosti se nedaří hospodařit se ziskem a úvěr splácet. Dvakrát za poslední tři roky navíc příjmy kvůli špatným zimním sezonám nestačily ani k pokrytí výdajů. Město tak muselo svoji firmu dotovat dohromady 22 miliony korun, aby nebyl ohrožen její provoz.

Primátor očekává, že zastupitelstvo se pronájmem areálu na Ještědu bude zabývat v lednu příštího roku, smlouva by mohla být podepsána nejspíš v květnu.