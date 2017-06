Podepsáno. ČSOB bude na poštách své služby nabízet dalších deset let

ČSOB má s poštou smlouvu o poskytování finančních služeb na pobočkách do konce letošního roku. Banka vyhrála loni výběrové řízení na poskytování služeb i pro další období. Smlouva bude účinná od 1. ledna 2018.

Česká pošta také rozšíří do dvou let počet specializovaných přepážek pro finanční služby na pobočkách o 130, tedy o 60 procent. Náklady na jejich vybudování bude hradit ČSOB. V rámci procesu by měla ČSOB převzít 80 přepážek od České pojišťovny.

Celkově ČSOB do spolupráce s poštou investuje stovky milionů korun. Polovina z této sumy má jít do informačních technologií, čtvrtina do přípravy pracovníků a zbytek do rozvoje pracovišť.

Nyní lze platit kartou na 700 pobočkách z 3200 pošt. „Určitě budeme otevírat další místa, která platbu kartou umožní, tam, kde to bude dávat finanční smysl,“ uvedl již dříve generální ředitel pošty Martin Elkán. Novinkou má být od poloviny roku vybavení všech doručovatelů balíků terminály pro platbu kartou.

ČSOB bude nově na poštách poskytovat i pojišťovací služby namísto České pojišťovny a bude jediným finančním partnerem České pošty. „Jednou z největších výhod směrem k zaměstnancům České pošty je výběr pouze jednoho partnera na bankovní a pojišťovací služby. V minulosti se totiž stávalo, že si nabízené produkty od různých subjektů vzájemně konkurovaly,“ dodal dnes Elkán.

Letos pošta očekává zisk kolem 100 milionů korun proti loňským 190 milionům. Obrat stagnuje kolem 19 miliard korun.

