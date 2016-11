Po Mittalu největší: čínské ocelárny Baoshan a Wuhan se spojí v jednu

Celkový objem aktiv nového podniku dosahuje kolem 730 miliard jüanů (2,7 bilionu Kč). Společnost má 228.000 zaměstnanců.

Fúzi obou oceláren čínská vláda schválila už v září. Spojení je součástí snah zlepšit hospodaření firem v rozsáhlém státním sektoru.

Čína plánuje do roku 2025 vložit až 60 procent kapacity výroby oceli do rukou deseti největších firem v zemi. Už několik let proto podporuje akvizice a fúze v sektoru.

Země se rovněž v rámci rozsáhlé reformy státních podniků snaží snížit počet firem řízených přímo centrální vládou. Ta má v současné době pod kontrolou 102 podniků, zatímco na počátku roku jich bylo 111. Čínská média uvádějí, že tento počet by mohl klesnout až na 40.

