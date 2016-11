Zetor se vrací na barmský trh. Příští rok tam dodá stovky traktorů

Zetor v Barmě zajistí servis a dodávku náhradních dílů. „Cílem je zabezpečit zákazníkům kompletní služby, které při práci s traktory budou případně potřebovat využít,“ uvedl Robert Harman, ředitel indické společnosti Zetor India Private Limited. Ta je dceřinou společností brněnského Zetor tractors a pronikání značky na asijské trhy zajišťuje. Podle Harmana je značka v zemi vnímána pozitivně.

Traktory bude Zetor do Barmy dodávat ve spolupráci s místní společností Green World Tractor CO., LTD. Spolupráce byla uzavřena na čtyři roky a očekává se odběr několika stovek kusů traktorů ve výkonnostním spektru od 50 do 110 koní.

Na trh firma zatím dodává modelové řady Major a Proxima, ale z trhu eviduje i poptávku po novém tříválcovém traktoru ZETOR s výkonem do padesáti koní, který Zetor představí v příštím roce.

Přečtěte si o záměrech Zetoru vyvinout vlastního obrněnce:



Zetor chce do armády, vyvíjí vlastní obrněný transportér





ZETOR v rozmezí šedesátých až osmdesátých let vyvezl do Barmy tisíce strojů. V barmském městě Malun byla dokonce zřízena montovna traktorů, jež za dobu své existence vyrobila přes 15 tisíc traktorů, které byly vyvezeny a prodány do jihovýchodní části Asie. Výroba byla ukončena v roce 1985.

„Prioritou společnosti je posilovat pozice na trzích západní Evropy. Využíváme však všech obchodních příležitostí,“ uvedla Margaréta Víghová, ředitelka úseku korporátní komunikace Zetoru.

Zetor letos investoval desítky milionů korun do výzkumu a vývoje, postavil logistické centrum, které dokončil začátkem letošního roku. Firma plánuje rozšíření současných čtyř modelových řad na šest. Na veletrhu Techagro v Brně letos představila prototyp tříválcového traktoru o výkonu 49 koní, který se v budoucnu stane základem páté, nejmenší modelové řady traktorů značky. Firma ročně vyrábí kolem čtyř tisíc traktorů.

