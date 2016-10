Pád libry pokračuje, množí se pesimistické scénáře

Libře šterlinků se stále nedaří zotavit z pátečního prudkého propadu, kdy během pouhých dvou minut ztratila vůči americkému dolaru 6,1 procenta hodnoty a klesla na nejnižší hodnotu od října 1985. Přestože je propad spíše než ekonomickým vlivům přisuzován selhání lidského faktoru či přílišné horlivosti v nastavení obchodovacích algoritmů, ani to nezabránilo analytikům z ING Group NV, JPMorgan Chase & Co. a Julius Baer Group Ltd. k přehodnocení dlouhodobých kurzových výhledů.

Ke stabilizaci měny po pátečním šoku nepomohla ani politická reprezentace Velké Británie, jež nedokázala veřejnost ani trhy uklidnit představením jasného plánu na řízení země v čase složitých vyjednávání o vystoupení z Evropské unie. „Jde o velmi významnou rizikovou událost, jež jakoukoliv měnovou predikci výrazně komplikuje,“ říká měnový stratég ING Petr Krpata pro Bloomberg a dodává, že pokles libry může pokračovat i přes to, že už nyní je výrazně podhodnocená.

Vývoj kurzu libry k americkému dolaru od červnového referenda o brexitu

Během úterního dopoledne kolísal kurz kolem 1,2295 dolaru za libru, načež po poledni sestoupil až na 1,2251 dolaru za libru. To znamená téměř jednoprocentní pokles oproti předchozímu dni a více než čtyřprocentní propad od minulého čtvrtka. Bankovní skupina ING zareagovala na situaci sražením očekávaného kurzu ke konci roku 2016 z 1,25 na 1,22 dolaru za libru.

Šterlink si přitom nevede dobře ani vůči euru. V pátek sestoupil ve srovnání s evropskou měnou na sedmileté minimum a jeho pokles pokračuje i nadále. Krátce po úterním poledni se obchodoval již za 1,1057 eura. Jak navíc uvedla BBC, na některých britských letištích se už euro nakupuje dokonce za více než jednu libru.

Vývoj kurzu libry k euru od červnového referenda o brexitu

Závaží na libru váže vláda

Libra je letos nejméně výkonnou ze šestnáctky nejvýznamnějších měn. Oproti americkému dolaru ztratila od začátku roku již 17 procent. Podle pesimistického scénáře tzv. hard brexitu, podle nějž Británie vystoupí z Evropské unie, aniž by sjednala náhradní obchodní dohody, by opuštění společného trhu stálo zemi každoročně 66 miliard liber (téměř 2 biliony korun). Celkový výstup ostrovní ekonomiky by pak podle deníku The Times mohl klesnout až o 9,5 procenta, uvedla agentura Reuters.

Právě zvýšená pravděpodobnost hard brexitu vedla k přehodnocení předpovědí největší světovou investiční banku JPMorgan. Přestože ta ještě v polovině září dlouhodobý výhled v reakci na pozitivní data o ekonomickém růstu Británie zlepšila, nyní kurzový odhad opět srazila z 1,32 na 1,21 dolaru za libru. Podle nóty pro investory, kterou JPMorgan zveřejnila v pátek, odráží aktuální snížení předpovědí sílící indicie o tom, že vláda Theresy Mayové bude prosazovat variantu hard brexitu ve snaze o zajištění legislativní nezávislosti a kontroly migrace, a to i za vysokou cenu plynoucí z opuštění společného trhu.

V reakci na nečekaný páteční propad upravila svou prognózu také analytická společnost Julius Baer. Podle ní se bude libra na konci roku obchodovat za 1,24 dolaru. Dosavadní předpověď přitom činila 1,29 dolaru.

