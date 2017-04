OKD prodalo své doly státnímu podniku Prisko

Společnost OKD, jež je v úpadku od loňska, musí příští týden předložit reorganizační plán, kvůli kterému musela najít strategického investora. Firma v březnu oznámila, že vhodného investora nenašla. Ministerstva financí a průmyslu se poté dohodla, že OKD koupí za 80 milionů korun Prisko, jemuž s útlumem dolů pomůže státní podnik Diamo. Stát loni prostřednictvím Priska půjčil OKD 700 milionů korun, firma zatím nevyčerpala více než 150 milionů.

Právní zástupce těžební firmy Petr Kuhn řekl, že firma dostala v první fázi nabídkového procesu tři nabídky, k nimž ve druhé fázi přibyly další dvě. K 1. březnu, kdy uplynula lhůta, obdrželo OKD dvě závazné nabídky. Kuhn řekl, že žádná z nich ale neobsahovala skutečnosti, na jejichž základě by se dalo předpokládat, že reorganizační plán bude schválen a reorganizace bude uskutečnitelná.

Mezi dvěma finálními nabídkami byly nabídky od společnosti EP Industries, jejímž většinovým vlastníkem je podnikatel Daniel Křetínský, a od zahraničního hedgeového fondu. Proti dohodě státu a OKD se ohradila americká společnost Alcentra, která chtěla za OKD dát víc než 500 milionů korun a nyní zvažuje mezinárodní arbitráž.

„Všechny nabídky, které byly doručeny a měly závazný charakter, byly předmětem velmi podrobného posouzení z hlediska možného uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. V tomto ohledu mohu s klidným srdcem prohlásit, že nabídka společnosti Prisko je jedinou nabídkou, která byla dlužníkovi učiněna, která umožňuje sestavit reorganizační plán a nabízí věřitelům nenulové uspokojení jejich pohledávek,“ řekl Kuhn. Dodal, že nabídku Priska považuje za záchranu pro OKD. Také insolvenční správce řekl, že nabídka Priska byla nejvýhodnější.

Co se týká nabídky od společnosti Alcentra, řekl Kuhn, že se jednalo o nabídku zájemce, který prohlásil, že ovládá kontrolní většinu hlasů rozhodujících pro výkon práv ve společnosti Citibank. Ta mezi pohledávkami za více než 23 miliard korun, jež vůči OKD přihlásilo u soudu přes 550 věřitelů, podala dvě dohromady nejvyšší pohledávky, celkem za více než deset miliard korun. Insolvenční správce Lee Louda je ale spolu s dalšími pohledávkami za zhruba sedm miliard popřel. Citibank zastupuje držitele dluhopisů vydaných společností New World Resources, která je majitelem společnosti OKD, jež za dluhopisy ručila.

uhn míní, že má důvod se domnívat, že Alcentra porušila závazky o mlčenlivosti. „Mohu potvrdit, že nominální výše nabídky činila více než 500 milionů korun, nicméně skutečná výše nabídky s přihlédnutím k jejím podmínkám byla nula,“ řekl Kuhn.

Citibank se tak ocitla mimo veškeré rozhodování o OKD. Také dnes žádala věřitele o povolení, aby mohla hlasovat, věřitelé to ale zamítli. Citibank se uznání svých pohledávek domáhá v incidenčním sporu. Louda zase podal odpůrčí žalobu, ve které žádá soud, aby prohlásil smlouvy, za něž OKD ručilo, za právně neúčinné.

Věřitelé dnes schválili možnost, že by nějaký majetek z majetkové podstaty OKD mohl koupit někdo z členů věřitelského výboru, což jinak členové věřitelského výboru nesmějí. Souvisí to s nabídkou člena výboru, společnosti Advanced World Transport (AWT). Ta chce za 22 milionů korun koupit od OKD pozemky pod svým kolejištěm a přilehlé pozemky s budovami, které s drážním systémem tvoří funkční celek. Převzala by i závazek k sanaci a rekultivaci dotčených pozemků. Samotný prodej by se ale teprve schvaloval.

OKD se dostalo do úpadku kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. V posledních měsících provedla firma řadu úsporných opatření, jedním z hlavních bylo uzavření ztrátového Dolu Paskov na Frýdecko-Místecku. V podniku nyní i s dodavatelskými firmami pracuje přes 10 tisíc lidí.

