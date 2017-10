Obchodování s Ruskem pomalu ožívá. Dovoz vzrostl o 54 procent

Podíl Ruska na celkovém českém exportu je 1,8 procenta. „Rusko i do budoucna představuje pro české exportéry významný potenciál pro uplatnění jejich produktů a služeb,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

V minulých letech přitom i kvůli sankcím EU vůči Rusku export českých firem do této země výrazně klesal. Zatímco v roce 2014 tam české firmy vyvezly zboží za 113 miliard korun, loni to bylo pouze 75 miliard. Propady v tržbách tak zaznamenaly některé firmy, například brněnská skupina Alta.

Podívejte se na rozhovor Euro TV s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem:

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka je ruský trh pro české firmy v mnoha ohledech klíčový. Některé české firmy působí nebo působily v Rusku v pozici generálních dodavatelů, což se jim většinou v jiných zemích nedaří.

„V souvislosti se sankcemi jsme v minulosti zdůrazňovali, že naše firmy ruský trh opouštět nechtějí. Začaly tedy hledat způsoby, jak se na něm udržet. V současné době se podle nás již firmy vzpamatovaly z počátečních problémů, lépe se v sankčním režimu orientují, mají více informací o tom, co je možné vyvážet a co ne. Některé firmy přenesly své aktivity z České republiky přímo do Ruska, byť za cenu zvýšených nákladů,“ uvedl Hanák.

Přečtěte si také: