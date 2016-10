Posvícení skončilo. Netflix hledá cestu k oživení růstu

Během druhého čtvrtletí Netflix získal 160 tisíc předplatitelů v USA a 1,52 milionu na mezinárodních trzích, což je ovšem nejpomalejší růst za poslední tři roky. Očekávání pro kvartál počítalo s půlmilionem předplatitelů ve Spojených státech a dvěma miliony diváků v zahraničí. Odrazilo se to i v chování investorů a akcie mediální společnosti poklesly letos už o 13 procent.

Vývoj akcií Netflixu v posledním roce:

Produkční ředitel Netflixu Neil Hunt v rozhovoru pro Wall Street Journal přiznal, že očekávání firmy byla po masivní letošní expanzi na cizí trhy mnohem vyšší. V lednu pronikla televize do 130 zemí světa, což si vyžádalo velké investice do programu a přípravy jazykových mutací.

„Algoritmus pro tvorbu programové skladby se řídí jednotlivými zeměmi. Používali jsme poznatky o chování britských zákazníků při přípravě skladby pro britský trh. Teď jsme použili data od členů po celém světě. Řada ze 130 nových členských zemí ale disponuje malými historickými daty,“ popisuje Hunt hlavní technickou výzvu mezinárodní expanze.

Programová struktura nebo komerční nabídka pro zákazníky mimo USA se podle šéfa produkce teprve buduje, což se negativně promítá do reakcí klientů.

„Zajímáme se především o lokální obsah, který má potenciál zaujmout diváky v širším globálním měřítku. Narcos z francouzské produkce natočený v Kolumbii s brazilskou hvězdou uspěl po celém světě. Club de Cuervos je dalším dobrým příkladem, natáčel se v Mexiku a populární je i v Evropě,“ přibližuje programovou strategii Hunt.

Zpomalení růstu má příčinu i v tom, že služba vstoupila do zemí, kde lidé za internetovou televizi nejsou zvyklí platit. To chce Netflix zvrátit také rozšířením kanálů, jimiž bude obsah prodáván. Neil Hunt připouští širší možnost spolupráce s kabelovými televizemi.

Vysílání Netflixu v televizi by mohlo být dostupné i v našem regionu. Jak informoval portál Biztweet, Američané jednají třeba s francouzským operátorem Orange, který působí na Slovensku. V úvahu připadá balíčkový prodej produktů Orange a Netflix, ale i spolupráce na společném televizním produktu.

Seriály na Netflixu

„Orange Slovensko bude chtít po expanzi Netflixu těžit z popularity příchozí internetové televize. Je to jedna z možností jak přinést zákazníkům nový druh obsahu. Francouzský Orange s Netflixem už jednal a určitě se tímto tématem budeme zabývat i my,“ potvrdila mluvčí Orange Slovensko Alexandra Piskunová.

Na dotaz, jaké plány prodejní podpory má Netflix v Česku, mluvčí Joris Evers odmítl odpovědět. Stejně tak neprozrazuje ani aktuální počet českých předplatitelů nebo hospodářské výsledky.

Vlastní tvorba

Netflix zahájil činnost v roce 2007. Od té doby z USA expandoval do celého světa, nejprve do Kanady, poté do Latinské Ameriky, Evropy, Austrálie, na Nový Zéland a do Japonska. V současnosti je dostupný ve zhruba 190 zemích včetně Česka, kde zahájil vysílání začátkem letošního ledna.

Služba je přístupná prakticky na jakémkoli zařízení, které má připojení k internetu. Nyní má zhruba 81,5 milionu předplatitelů.

Netflix není jen poskytovatelem televizních služeb. Pyšní se také velkou mírou vlastního obsahu. Investuje nejen do nových produktů, ale i vlastní filmové a seriálové tvorby. Nejúspěšnějším projektem je seriál Dům z karet, který firma produkovala společně s Kevinem Spaceym. Ten v seriálu také hraje hlavní roli.

