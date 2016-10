Německý regulátor zakázal Tesle značku Autopilot

Název Autopilot může podle KBA u zákazníků vzbudit dojem, že software se samostatně postará o bezpečnou jízdu i případě, že se řidič přestane řízení věnovat. Takový dojem je však zcela mylný. Ve skutečnosti má Autopilot od Tesly za cíl udržet vůz v jízdním pruhu, přizpůsobit rychlost okolnímu provozu nebo změnit jízdní pruh v reakci na okolní provoz (či například zajet do odstavného pruhu při pochybnostech o řidičově způsobilosti), uvádí BBC.

„Naše zákazníky jsme vždy jasně upozorňovali, že Autopilot je jen asistenční systém, který vyžaduje řidičovu plnou a nepřetržitou pozornost,“ brání se automobilka. O tom, že je software určen jen pro jízdu na dálnici a ani tehdy v žádném případě řidiče nenahradí, je podle Tesly každý klient dostatečně informován. Regulátorům v Německu však ani to nestačí. Odeslání dopisu s rozhodnutím již potvrdila mluvčí KBA. „Požadujeme, aby zavádějící označení Autopilot nebylo nadále v rámci propagace systému používáno,“ stojí podle deníku Bild v dopise pro Teslu.

Automobilka vizionáře Elona Muska se proti rozhodnutí německého úřadu ohradila. V prohlášení uvedla, že Autopilot pracuje ve spojení s řidičem tak, aby jízdu učinil bezpečnější a méně stresující. „Termín Autopilot je již desítky let využíván v letectví a definován je jako podpůrný systém, jenž operuje pod přímým dozorem pilota,“ uvádí automobilka. „Pokud se používá správně, funguje Autopilot stejně efektivně jako v letadle,“ stojí dále v prohlášení. „Snižuje řidičovu pracovní zátěž a poskytuje jednu bezpečnostní vrstvu navíc oproti ryze manuálně řízeným vozům.“

Samotného ředitele a zakladatele Tesly Elona Muska rozhodnutí regulátora rozlítilo. Své vyjádření, původně plánované na pondělí, odložil na středu s tím, že potřebuje čas na vychladnutí.

Moving the Tesla announcement to Wednesday. Needs a few more days of refinement.