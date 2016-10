Lidstvo žije v Matrixu. Osvobodí jej miliardáři ze Silicon Valley

Jedním ze zastánců teorie je i Elona Musk, majitel automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX. Podle něj je jedním z argumentů překotný pokrok na poli počítačových her. Už brzy prý nastane doba, kdy bude virtuální svět od toho skutečného prakticky nerozeznatelný. To podporuje i nový trend virtuální reality, který už je dostupný například pro herní konzoli PlayStation.

Pravděpodobnost, že lidstvo žije ve skutečném světě, Musk vyčíslil na jedna ku miliardám. „Před čtyřiceti lety jsme hráli Pong, což jsou dva obdélníky a tečka. Teď máme fotorealistické 3D simulace, které hrají v jednu chvíli miliony lidí. Každým rokem se přitom tyto simulace lepší a brzy budeme mít virtuální realitu,“ prohlásil Musk už letos v červnu.

Teorii o tom, že se rozdíl mezi realitou a simulací už dávno setřel, věří i dva nejmenovaní miliardáři ze Silicon Valley. Podle časopisu The New Yorker se rozhodli financovat tajný výzkum, který by měl lidstvo od nadvlády strojů osvobodit.

Otevřeně o této problematice hovoří Sam Altman, výkonný ředitel společnosti Y Combinator, která funguje jako inkubátor pro startupy. Přímo o Matrixu sice nemluví, tvrdí však, že stroje už nás do jisté míry ovládají a poukazuje například na smartphony. Pokračování současného trendu podle něj bezpodmínečně povede ke konfliktu: buď ovládnou lidé stroje, nebo naopak. Řešením pro udržení rovnováhy vidí ve spojení lidí se stroji.

„To spojení už začalo. A je to nejlepší řešení. Ta nejšílenější verze spojení spočívá v tom, že by se naše mysl nahrála na cloud. To by bylo úžasné,“ rozplývá se Altman. „Musíme lidstvo dostat na další úroveň, protože naši potomci buď dobudou galaxii, nebo ukončí veškeré bytí ve vesmíru navěky,“ pustil se do apokalyptické úvahy.

