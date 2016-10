Reparát: Henrik Fisker se znovu snaží porazit Teslu

Fiskerův plánovaný elektromobil, jehož prodej bude zahájen v druhé polovině roku 2017, se má ve svém segmentu pyšnit naprosto bezkonkurenčními parametry. S dojezdem 644 kilometrů na jedno dobití s náskokem překoná všechny své konkurenty včetně nejvyspělejšího Modelu S od Tesly (dojezd 507 kilometrů). Životnost baterie by pak měla být na podobné úrovni jako životnost samotného automobilu. Ve srovnání s konkurencí nabídne zatím bezejmenný koncept také více prostoru kolem hlavy a nohou.

„Fisker půjde v čele revoluce, která rozvrátí existující trh elektromobilů a změní svět,“ nešetří Fisker ambicemi svého nového projektu v oficiálním prohlášení nově zformované společnosti Fisker Inc. „Jak technologie, tak trh jsou nyní mnohem vyspělejší, než když jsme na pole elektrických vozů vstupovali před lety jako zelenáči. Náš nový automobil tak bude nejmodernějším a nejvíce inovativním vozem, jaký byl kdy vyroben,“ pokračuje sebevědomý Dán s vírou, že na druhý pokus vydrží na technologicky náročném trhu déle než před lety.

Vše v utajení

Detaily nového luxusního automobilu včetně oné revoluční technologie zatím Fisker neoznámil. „Pracujeme v utajení,“ uvedl pro agenturu Bloomberg. „Poslední dva roky jsme pracovali na vývoji a nyní máme k dispozici technologii, kterou nedisponuje nikdo jiný. Na celém světě není nikdo, kdo by se nám alespoň přiblížil,“ prohlašuje charismatický podnikatel.

Ani ohledně podoby automobilu není uznávaný designér, jenž má na svědomí mimo jiné podobu modelů BMW Z8, Aston Martin V8 Vantage či Aston Martin DB9, dvakrát sdílný. „Bude to sportovní a zároveň prostorné. Automobil ponese můj designérský rukopis. Až jej uvidíte, poznáte, že jde o něco zcela jiného, než jste zvyklí,“ neplýtvá Fisker detaily ohledně designu vyvíjeného elektromobilu.

Pokud bude Frisker s prvním modelem úspěšný, hodlá později podobně jako Tesla nabídnout i druhý, dostupnější model, jímž by oslovil širokou veřejnost. Ten by se měl s cenou vejít pod 40 tisíc dolarů (968 tisíc korun) a ve srovnání s konkurencí by nabídl zejména delší dojezd. Na kolik vyjde prémiový model, nikdo ze zástupců firmy neupřesnil. Avšak vzhledem k tomu, že má zatopit hlavně Modelu S od automobilky Tesla, dá se očekávat, že se bude prodávat za podobnou cenu, tedy kolem 65 tisíc dolarů (1,6 milionu korun).

Zelenáč a veterán v jednom

Henrik Fisker není na trhu elektromobilů žádných nováčkem. Do segmentu vstoupil poprvé již v roce 2007, když založil společnost Fisker Automotive. Jeho luxusní model Fisker Karma, jenž se za cenu 100 tisíc dolarů začal prodávat o pět let později, sice upoutal pozornost mnoha celebrit (zakoupili jej mimo jiné Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher či Justin Bieber), ze strany veřejnosti však zůstal prakticky nepovšimnut.

Po prodeji pouhých dvou tisíc kusů tak Fisker svoji společnost opustil, přičemž za sebou zanechal dluhy ve výši 139 milionů dolarů (3,4 miliardy korun). Krátce na to automobilka oznámila bankrot a v únoru 2014 vstoupila do konkurzního řízení, v němž většinu aktiv vyjma značky Fisker získala čínská společnost Wanxiang. Číňané firmu přejmenovali na Karma Automotive, Fiskerův model zmodernizovali a pod názvem Karma Revero jej prodávají dodnes.

Elektromobilům se věří

Prodej nového automobilu s názvem Model 3, určeného pro širokou veřejnost, plánuje na konci roku 2017 spustit i automobilka Tesla. Firma patřící do portfolia technologického mága Elona Muska tak činí navzdory tomu, že sama za celou dobu své existence nedokázala překlopit svůj byznys do černých čísel.

Vstup do segmentu elektrických automobilů zaměstnává v poslední době i jiné automobilky. Ekologicky šetrné vozy plánují nově vyrábět mimo jiné Renault, Volkswagen či General Motors.

