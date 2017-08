Němci Škodu nemusí. Autem snů je pro ně černý benzíňák Audi

Anketu o automobilech, které by si lidé nejvíce přáli, zveřejňuje provozovatel sítí čerpacích stanic Aral (firma patří BP) každé dva roky.

V nejnovějším průzkumu Trends beim Autokauf 2017 se na prvním místě umístila značka Audi z koncernu VW, jež vytlačila dosud nejoblíbenější kmenovou značku Volkswagen. Koncern od září 2015 čelí skandálu s podvodným měřením emisí oxidů dusíku u dieselových motorů.

Vůz snů by měl vypadat následovně. Černá limuzína Audi s benzínovým motorem do 30 tisíc eur (780 tisíc korun). Způsob platby hotově. Auto by mělo být vybaveno klimatizací a systémem ABS. Respondentů se firma ptala během března a bylo jich přes tisíc.

Na výsledcích je zajímavé podle serveru welt.de zejména to, že nevyhrála značka VW, která pravidelně od roku 2003 průzkumům vévodila. A také pouze „teoretický“ zájem o čisté elektromobily.

Z českého pohledu je zajímavý propad značky Škoda z pěti procent na procenta dvě. Nově se před značku z Mladé Boleslavi dostala rumunská Dacia, kterou vlastní Renault.

Pořadí oblíbenosti značek Rok 2017 (v %) Rok 2015 (v %) Audi 17 VW 17 BMW 14 Opel 8 VW 13 BMW 8 Mercedes-Benz 8 „Japonec“ 8 „Japonec“ 7 Audi 8 Opel 6 Ford 8 Ford 5 Mercedes-Benz 7 „Korejec“ 5 Škoda 5 „Francouz“ 4 „Korejec“ 4 Dacia 4 „Francouz“ 3 Škoda 2 „Ital“ 1 „Ital“ 1 -

Zdroj: Trends beim Autokauf 2017 a 2015

Skandál VW s dieselovými motory se projevil také v oblibě paliva. Pro benzín se letos vyslovilo 52 procent lidí (před dvěma lety to bylo o 10 procent méně), diesel spadl na 18 procent (propad z 31 procent), hybridní pohon by zvolilo 15 procent dotázaných (v roce 2015 11 procent) a čistý elektromobil jen pět procent, tvrdí provozovatel benzínek. Před dvěma lety to byly procenta dvě.

Kdo vydělá na tažení proti dieselu?

Jako nejlepší podporu pro koupi elektromobilu považují Němci osvobození koupě auta od daně. Akceptace elektromobilů se přitom podle Aralu zvýšila na 55 procent (respondenti odpovídali na dotaz Umíte si představit, že si koupíte elektromobil?), ale od března 2015 to je jen o dva procentní body více.

Pořizovací cenu dotázaní v průměru uvedli na 28 422 eur (742 tisíc korun). Nejvíce je proti pořízení elektromobilu starší generace nad 60 let. V této věkové skupině si 32 procent lidí neumí představit, že by si takové auto pořídili.

Velká skepse panuje ohledně autonomního řízení, takovou variantu si dokáže představit jen 20 procent oslovených Němců s tím, že 54 procent z nich na to nemá vyhraněný názor.

