Nejdražší fotbalový přestup: Neymar zamířil do Paříže za 5,8 miliardy

„Jsem nadmíru šťastný, že jsem v Paris St. Germain. Od chvíle, co jsem přišel do Evropy, to byl jeden z nejambicióznějších klubů. A největší výzvou, která mě motivovala k přestupu, je pomoct klubu vybojovat tituly, po nichž fanoušci touží,“ uvedl Neymar na webu pařížského celku. „Odehrál jsem v Evropě čtyři sezony a cítím se připravený na tuhle výzvu. Udělám všechno pro to, abych byl nápomocen novým spoluhráčům, otevřel klubu nové obzory a dělal radost milionům jeho fanoušků po celém světě,“ dodal.

Výší přestupové částky výrazně překonal dosavadní rekord, který patřil francouzskému záložníkovi Paulu Pogbovi. Za něj Manchester United loni zaplatil Juventusu Turín 105 milionů eur.

„Vnese do klubu svou pozitivní energii,“ přivítal novou posilu katarský šéf pařížského celku Násir Chelajfí. „Za šest let jsme vybudovali velmi ambiciózní projekt, který nás již vynesl na nejvyšší úroveň národního i evropského fotbalu. Věřím, že s příchodem Neymara se jí přiblížíme ještě víc,“ dodal. PSG získal za posledních pět let čtyři francouzské tituly, v Lize mistrů však došel nejdál do čtvrtfinále.

Za Barcelonu hrál Neymar od léta 2013, kdy přišel ze Santosu za 88 milionů eur. V katalánském celku se vypracoval v jednoho z nejlepších fotbalistů světa a s Lionelem Messim a Luisem Suárezem vytvořil obávané ofenzivní trio. S Barcelonou získal osm trofejí včetně triumfu v Lize mistrů a dvou španělských titulů. Smlouvu měl až do roku 2021.

Neymarovi právní zástupci dnes v sídle Barcelony složili 222 milionů eur, čímž se hráč podle podmínek výstupní klauzule vyplatil ze svého kontraktu. Předtím odmítlo platbu přijmout vedení španělské ligy.

„Peníze od takového klubu, jako je PSG, neakceptujeme. Ten klub porušuje pravidla a zákony, zejména finanční fair play Evropské fotbalové unie a zákony Evropské unie, stejně jako soutěžní regule ze Švýcarska (sídlo UEFA a FIFA),“ uvedl ve středu šéf La Ligy Javier Tebas. Míní, že PSG může transferem porušit pravidla finanční fair play UEFA. Podle nich by neměly výdaje klubů překročit 70 procent příjmů. Rekordní přestup však svým odmítavým postojem nezastavil.

Barcelona po nedobrovolném ukončení smlouvy s Neymarem uvedla, že se obrátí na Evropskou fotbalovou unii a přestup ještě může mít disciplinární následky. UEFA se dnes k rekordní transakci nevyjádřila. Na dotaz agentury SID pouze uvedla, že se s detaily přestupu seznámí.

Experti: Přestup je i politickým gestem Přestup nemá z obchodního hlediska pro francouzský celek smysl. Podle odborníků jde spíš o politické gesto katarských majitelů klubu, aby se o arabské zemi začalo mluvit v souvislosti se sportem a ne kvůli údajné podpoře terorismu.



„Pro klub nedává přestup žádný smysl,“ citovala agentura Retuers finančního experta Roba Wilsona z university v Sheffieldu. „Ať se na to podívám z jakéhokoliv úhlu, tak nikde nevidím žádnou možnost, aby klub zvýšil příjmy a pokryl tak alespoň část přestupní částky. Sportovní hledisko je samozřejmě něco jiného, ale z ekonomického pohledu se jim to nemůže vyplatit,“ dodal.

