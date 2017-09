Modernizace Ruzyně začíná. Letiště rozšíří třídírnu zavazadel za miliardu

Státní Letiště Praha reaguje na rostoucí trend poptávky po vzdušné dopravě a prudký nárůst cestujících. Na podzim proto vypíše zakázku na rozšíření a modernizaci třídírny zavazadel za 1,2 miliardy korun. „Budeme to vypisovat teď na podzim a během několika let to chceme mít zrealizováno,“ řekl týdeníku Euro Václav Řehoř.

Následovat budou úpravy, které umožní parkování velkých letadel. Ty plánuje do Prahy poslat například společnost Qatar Airways, která nedávno spustila přímou linků z Dauhá. „Jen půl miliardy korun bude stát přemístění depa jinam, abychom mohli prostor současného depa srovnat a udělat tam stojánky pro velká letadla,“ dodává Řehoř.

Trať na letiště povede pod zemí. Čtěte:

Hudbou budoucnosti nicméně pořád zůstává výstavba nové vzletové a přistávací dráhy, o které se mluví už deset let. Podle mluvčí letiště Mariky Janouškové by se měla začít stavět v roce 2022 a o tři roky později by se na ní mohlo začít létat. Tato investice má spolknout zhruba devět miliard korun. Dalších devět má putovat na rozšíření Terminálu 2, aby ruzyňské letiště mohlo přijímat více než je současná kapacita 15,5 milionu cestujících. Posledních devět miliard by pak mělo putovat na stavbu tzv. Airport City, tedy například kanceláří či parkovišť v areálu letiště na dosud volných pozemcích.

Současně letiště pracuje na zavádění nových linek. Aktuálně soutěží s okolními letišti ve Vídni, Budapešti a Varšavě o přímé spojení do thajského Bangkoku. Spolupracuje přitom s hlavním městem Praha. Letiště a magistrát hlavního města už takto společně pracují na přímém spojení z Japonska a Tchaj-wanu.

Létající cirkus (počty cestujících na ruzyňském letišti, v milionech) 2007 12,4 2008 12,6 2009 11,6 2010 11,6 2011 11,8 2012 10,8 2013 11,0 2014 11,1 2015 12,0 2016 13,1 2017 6,8*

* údaje za 1. pololetí

Zdroj: Letiště Praha

Přečtěte si také: