Je libo Cayenne? Porsche pere špinavé diesely v Litvě

Automobilce Porsche se podařilo obejít v Německu platící zákaz přihlašování modelu Cayenne Diesel 3.0 do provozu. S pomocí následující anabáze pak zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Porsche podle informací týdeníku Der Spiegel povolal skladové vozy v uplynulých měsících z Ameriky zpět do německých dílen, kde jim vyměnil koncová světla, typové štítky i airbagy a uzpůsobil programové vybavení řídicí jednotky tak, aby vozy vyhovovaly evropským normám.

Přestavba vozu ovšem sama o sobě k jejich přihlášení v Německu nestačí. K tomu, aby pro cayenny dostal potřebné doklady, přihlašuje je koncern do provozu v jiných zemích – například v Litvě, kde je ale také obratem odhlásí. Tímto způsobem automobilka získává technické průkazy, které by německé úřady nevystavily. Auto, které takto jednou přihlásila, pak už schvalují do provozu úřady kterékoli evropské země.

Špinavá práce pro malé prodejce

Kvůli problémům, které odstartoval nelegální software, Porsche v roce 2015 zastavilo prodej modelů Cayenne Diesel ve Spojených státech. V Německu přihlašování těchto aut zatrhl ke konci letošního července ministr dopravy Alexander Dobrindt s tím, že u nich úřady prokázaly ilegální software ovlivňující skladbu výfukových plynů.

Na německém trhu proto Porsche modely Cayenne se vznětovými motory nenabízí u svých smluvních prodejců, ale prodává je s velkou slevou přes menší nezávislé obchodníky, kteří reimportované nové kusy nabízejí i na aukčním portálu e-Bay. Navzdory výše popsané praxi Porsche lakonicky ujišťuje, že svými účelovými převody stávající zákaz přihlašování problematického modelu nijak nepodkopává, neboť auta prý vyhovují předpisům.

