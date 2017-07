Jak získat loajální zákazníky? Britský výzkum doporučuje změnu ve filozofii firem

Schopnost překonat zákazníkovo očekávání. To je hlavní faktor, který nejvíce ovlivňuje zákazníkovu loajalitu k dané značce. Vyplývá to z britského výzkumu, za kterým stojí Andrew Stephenson společně se Staffordshire University. Několikaletý výzkum pro nábytkářský koncern DFS zjišťoval, co ovlivňuje ochotu zákazníků doporučit značku dalším lidem. Na základě zjištění pomohl společnosti ušetřit miliony liber i zvýšit spokojenost zákazníků o více než 60 procent.