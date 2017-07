Inflace zpomalila růst na 2,3 procenta. Rostly hlavně ceny potravin

Na meziroční nárůst inflace mělo v červnu největší vliv zdražení potravin o 5,4 procenta, nájemného o 2,6 procenta a vodného o 1,2 procenta. Z potravin zdražovalo zejména čerstvé máslo, jehož cena meziročně vzrostla skoro o 43 procent na dosavadní maximum 187,5 koruny za kilogram. „Kostka másla tak průměrně stojí 47 korun,“ uvedl ředitel odboru statistiky cen ČSÚ Jiří Mrázek.

Kromě másla významně zdražovaly i další mlékárenské výrobky. Cena jogurtů meziročně stoupla o 13,5 procenta, v případě sýrů dokonce o 15,9 procenta. Hlouběji do peněženek museli lidé sáhnout i při koupi vajec a cukru. Cena vajec stoupla o 23,6 procenta a cukr meziročně zdražil o 21,2 procenta.

Zdroj: ČSÚ

Rychlejšímu růstu červnové inflace naopak bránil pokles ceny mobilních telefonů o 14,1 procenta. Zlevnilo také teplo a teplá voda o 2,2 procenta a zemní plyn (o 0,8 procenta).

Meziměsíčně spotřebitelské ceny v červnu stagnovaly na květnové úrovni. Rostly hlavně ceny dovolených (meziměsíčně o 4,1 procenta), jogurtů (6,1 procenta) a mléka (2,8 procenta).

„Na snižování cenové hladiny působily ceny v oddíle doprava, kde již čtvrtý měsíc pokračoval pokles cen pohonných hmot, který v červnu činil 1,9 procenta,“ uvedl ČSÚ. Průměrná cena benzinu Natural 95 byla v červnu podle statistiků nejnižší od prosince 2016, cena motorové nafty od listopadu 2016. Inflaci v červnu krotil i pokles ceny zeleniny o 4,7 procenta.

Podle analytika Komerční banky Viktora Zeisela by se inflace letos měla udržet nad dvouprocentním inflačním cílem České národní banky (ČNB). „Navíc očekáváme, že na podzim ještě zrychlí na 2,5 procenta,“ upozornil Zeisel. Cenový vývoj podle jeho názoru nahrává tomu aby se ČNB stala první centrální bankou v regionu, která přistoupí ke zvyšování sazeb v současném hospodářském cyklu.

Inflace je v posledních měsících do velké míry ovlivněna cenami tradičně kolísavých položek, tedy potravin a pohonných hmot, což není z pohledu měnové politiky ČNB natolik významné, doplnil analytik ING Bank Jakub Seidler. Díky příznivému ekonomickému vývoji a zrychlující dynamice mezd je naopak jádrová inflace nad očekáváním centrální banky a měla by si své tempo udržet. ČNB na svém posledním jednání potvrdila svůj záměr zvyšovat své základní sazby již ve třetím čtvrtletí. „Vzhledem k nad očekávání příznivým údajům z ekonomiky v posledních týdnech se zdá, že otázka již není, zda ČNB přistoupí ke zvyšování sazeb ve třetím čtvrtletí, ale zda to bude v srpnu nebo v září,“ dodal.

Červnový vývoj inflace odráží sezonní trendy, souhlasil analytik společnosti Roklen Michal Soltés. Například dovolená s komplexními službami zdražila o 4,2 procenta navzdory nízké ceně pohonných hmot a silnější koruně. Pokračující inflační tlaky v podobě dobré kondice průmyslu a rychlého růstu průměrné mzdy zvyšují pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb, poznamenal.

Ceny u čerpacích stanic meziměsíčně poklesly o 1,9 procenta a jsou nejnižší od konce roku 2016. Překvapení se tak nekoná a koruna nemá žádný důvod k výraznější reakci, komentovala čísla analytička Raiffeisenbank Monika Junicke. Podle jejích odhadů by se měla spotřebitelská inflace držet tento rok nad středem inflačního cíle ČNB. Pro rok 2017 očekává průměrnou spotřebitelskou inflaci 2,3 procenta.

