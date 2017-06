Máslo během roku zdražilo o deset korun. Začne pomalu zlevňovat

Za současnými cenami másla stojí podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka a mluvčí Potravinářské komory Dany Večeřové několik faktorů - situace ve výrobě, nedostatek mléčného tuku, vysoké obchodní přirážky řetězců nebo vysoká poptávka z mezinárodních trhů po evropském másle.

Ministerstvo zemědělství si vyžádalo analýzu od Evropské komise. „Chceme slyšet, v čem to je. Není to lokální nebo český výkyv, ale evropský, nebo možná globální výkyv. Je vyšší poptávka po másle, trochu klesá poptávka po rostlinných tucích,“ řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír.

Vyšší zájem o mléko zaznamenala například českobudějovická Madeta, která je jeho největším zpracovatelem v zemi a která vykupuje litr mléka za 8,22 koruny. Podle mluvčí Marty Faktorové firma v souvislosti s tím zvýšila i cenu másla. Poptávka po másle pomáhá i Mlékárně Polná, i když vyrábí hlavně sýry. „Nás jako sýrařů se to týká částečně v tom, že se nám daří líp zpeněžit přebytečný tuk,“ řekl jednatel Miloš Kvasnička.

Podle ČSÚ stálo loni v červnu čtvrt kilogramu másla v Česku průměrně 32,97 koruny, což bylo nejméně od roku 2012. Důvodem tohoto zlevňování byla mimo jiné mléčná krize. Od té doby ale máslo zdražovalo až do letošního března, kdy se jeho cena dostala na průměrných 43,87 koruny. V dubnu klesla ke 42 korun.

Cena másla (250 g) v korunách za posledních pět let Rok Cena 2013 37,97 2014 40,25 2015 40,25 2016 34,66 2017 41,88

Pozn.: údaje vždy za květen

Zdroj: ČSÚ

I v dalších měsících by ale mohla cena klesat. „Teoreticky by se to mělo snižovat, protože dlouhodobě nelze udržet takovouto cenu másla. Ani z hlediska řetězců. Už se objevují informace, že se lidé začali vracet k rostlinným produktům, což rozhodně není správné mimo jiné z výživového hlediska,“ uvedla Večeřová. Kopáček ale nepředpokládá, že by se cena másla vrátila na nízkou úroveň jako za mléčné krize. „Určitě spadne, ale ne tak podstatně,“ řekl Kopáček.

Za současnými rekordními cenami másla je podle něj to, že světové trhy žádají evropské máslo kvůli slabému euru. Navíc po poslední mléčné krizi, kdy byla zavedena opatření na snížení produkce, je méně mléka než loni. Dalším důvodem je to, že v letní sezoně mají každým rokem dojnice nižší tučnost mléka. „Není na trhu mléčný tuk a jeho cena v důsledku toho roste,“ dodala k tomu Večeřová.

Večeřová připomněla, že cenu másla zvedá i obchodní přirážka prodejních řetězců, které ji mají na máslo 70 až 80 procent.

Průměrná cena kilogramu čerstvého másla podle statistiků dosáhla rekordu letos v březnu, kdy se prodávalo za 175,50 koruny, od té doby mírně klesla na 167,50 koruny. Například v červnu 2009 byla 90,80 koruny.

