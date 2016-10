Indie poptává stíhačky za 300 miliard

„Indie je ochotna zaplatit za každý ze 150 letounů 65 až 80 milionů dolarů,“ prozradil Ben Moores, obranný a letecký analytik publicistické společnosti IHS Jane's. Náklady jsou o něco vyšší než obvykle, neboť součástí nabídky je požadavek vlády Nárendry Módího, aby se větší část výrobního procesu odehrála v Indii, poznamenává CNN.

Právě tato podmínka, jež vychází z premiérovy dlouhodobé koncepce 'Make in India', byla přitom hlavním kamenem úrazu při vyjednávání zatím posledního leteckého kontraktu s Francií. Z původně plánovaných 126 stíhacích letounů Dassault Rafale se vlády obou zemí po dlouhých vyjednáváních shodly na dodávce pouhých 36 strojů. Jiní dodavatelé nicméně problém s Modího požadavkem nemají. Platí to jak pro americký Lockheed Martin, tak pro švédský Saab, o nichž se hovoří jako o hlavních favoritech obří zakázky.

Exkluzivita na legendární F-16

„Na řešení v rámci programu 'Make in India' jsme připraveni,“ ujišťuje CNN mluvčí švédského strojaře Sebastian Carlsson s potvrzením, že Saab patří mezi oslovené firmy. Jako ukázku schopnosti dostát takovému požadavku uvádí právě probíhající transakci, v rámci níž dodává švédská společnost letouny JAS-39 Gripen brazilské armádě. Také zde je součástí zakázky transfer výrobních technologií do Jižní Ameriky a trénink tamních inženýrů. „Jde o ukázku toho, jakým způsobem chceme nadále vést svůj byznys,“ doplňuje Carlsson s tím, že znění oficiální odpovědi indické vládě Saab v těchto dnech připravuje.

O velký krok dále zašel Lockheed Martin. Americký výrobce uvedl, že pokud zakázku získá, udělí Indii exkluzivní právo na výrobu legendárních strojů F-16, jež jsou prodejně nejúspěšnějším vojenským letounem historie. „Učiníme z Indie jediného globálního výrobce stíhaček F-16,“ říká šéf rozvoje Lockheedu pro Indii Abhay Paranjape s tím, že podobou výsadu nemůže nabídnout žádný jiný výrobce. V odpovědi, jež už byla odeslána do Nového Dillí, nabízí Američané vizi joint venture podniku, ve kterém by indický průmyslový sektor hrál hlavní roli.

Vyvozovat jakékoliv, byť jen předběžné závěry ohledně transakce by však bylo velmi naivní. Přestože indická strana dělá vše pro to, aby její nabídka vypadala jednoznačně a seriózně, historie napovídá, že finální podoba a zejména objem obchodu budou nakonec úplně jiné, upozorňují odborníci obeznámení s prostředím vládních nákupů v zemi. „Potřebu moderního vojenského letectva nezpochybňuje nikdo, byrokratické překážky a zájmy státem vlastněného průmyslu však tuto urgenci většinou převáží,“ vysvětluje Moores. „Velkým úspěchem a vlastně i překvapením bude jen to, když se vůbec nějaký obchod podaří dotáhnout do konce.“

Dále čtěte:

Mocenský boj v Tata Group: indický gigant odstřelil ředitele

Zabíjejte, nám se to vyplatí. Pro koho je válka dobrý byznys?

Nevyvážený obchod. Švédové český vojenský materiál nechtějí

České stíhače čeká další mise v Pobaltí. Na Islandu končí