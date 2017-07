Hvězdné války půjde i prožít. Disney chystá unikátní hotel

Společnost Disney oznámila záměr postavit Star Wars hotel na Floridě v rámci svého nového konceptu Disney 360, který se zaměřuje na rodinné dovolené. „Nic podobného neexistuje,“ chlubí se Bob Chapek, předseda Walt Disney Parks & Resorts. „Od prvního momentu po příjezdu se stanete součástí příběhu Hvězdných válek, občanem galaxie a dostanete se na vesmírnou loď plnou postav, příběhů a dobrodružství,“ dodává.

Záměrem Disney je navodit v návštěvnících autentický prožitek, proto pro ně chystají i speciální oděvy a hlavně možnost prožít předem naskriptované příběhové linky. V tomto ohledu jejich chystaný resort připomíná nový oceňovaný seriál Westworld z prostředí Divokého západu. Vzpouru exponátů ale nezažijí, kromě několika droidů budou v příběhových rolích vystupovat lidé – herci.

Tematické dovolené nejsou ničím novým. Ve světě jsou populární například plavby zasazené do stylu zombie hororu, zapojení návštěvníků do známých válečných konfliktů nebo pirátské hotely.

Disney ale cílí mnohem výš, celý koncept chce posunout na novou úroveň. Koncept Hvězdných válek navíc všude ve světě láká. V Kalifornii je populární restaurace Scum & Villainy, Irsko zaznamenalo výrazný nárůst turistické aktivity u svého pobřeží poté, co se tam natáčelo poslední pokračování ságy, které půjde do kin letos v prosinci.

Chystaný floridský hotel už vyvolal obrovský zájem veřejnosti. Ačkoliv kromě ilustračních fotografií Disney neoznámil žádné další informace, lidé se ptají na úroveň luxusu, vybavení hotelu či na možnost uspořádat v resortu svatbu.

„Myslím, že je to úžasný nápad,“ chválí Disney za jeho projekt Dave Parfitt z cestovatelského webu Adventures by Daddy. „Vsadím se, že Universal už něco podobného plánuje pro Harryho Pottera,“ uvedl pro zpravodajský server Orlando Sentinel. Předpokládaný úspěch Star Wars hotelu by podle odborníků mohl nastartovat nový celosvětový trend, protože populárních filmových či knižních témat je velké množství. „Myslíme si, že to může být začátek něčeho opravdu hodně, hodně velkého,“ přitakává Chapek.

