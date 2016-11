Globální spotřeba ropy má růst až do roku 2040

Světová spotřeba ropy se bude nejspíš zvyšovat až do roku 2040, a to navzdory snahám o omezování emisí. Ve svém dlouhodobém výhledu to dnes předpověděla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Poptávka po ropě jako surovině pro pohonné hmoty do osobních automobilů by sice mohla klesat, růst v ostatních sektorech ale tento vliv překoná.