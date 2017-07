Export by letos měl stoupnout o šest procent. Brzdí ho hlavně nedostatek pracovníků

Export tuzemských firem by v letošním roce měl stoupnout o šest procent meziročně na zhruba 4,2 bilionu korun, vyplývá to z odhadu společnosti Deloitte. Export brzdí především nedostatek pracovníků. Pořadí exportních destinací by se měnit výrazně nemělo. Mírně poroste i závislost tuzemské ekonomiky na vývozu do EU, odhadují zástupci podnikatelských svazů.