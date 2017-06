Českému vývozu do Rakouska se daří. Letos vzrostl o 12 procent

Český export do Rakouska se v prvních čtyřech měsících roku zvýšil o 12,4 procenta na 61 miliard korun. Vývoz k jižnímu sousedovi tak rostl rychleji než například do Německa či Francie. Česko je šestý nejdůležitější vývozní trh Rakouska a na stejném místě je Rakousko pro české vývozce. S rakouským prezidentem Alexandrem Van der Bellenem přijíždí do Prahy podnikatelská mise 30 firem.