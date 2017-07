Exportní průzkum: Rusko a mimoevropské trhy ožívají

Z průzkumu, který připravila agentura Ipsos na vzorku 500 malých a středních exportérů vyplývá, že roste počet českých podniků, které vyvážejí i mimo Evropskou unii.

„Ve srovnání s loňským rokem vidíme nárůst firem exportujících i za hranice Evropské unie, a to zejména do zemí ze Společenství nezávislých států a na Blízký východ. Trhy v zemích SNS oživují, tahounem se začíná opět stávat Rusko, které po několika letech propadu roste dle aktuálních statistik za první čtyři měsíce meziročně o pětinu. Podíl firem exportujících do alespoň 11 zemí stoupl oproti loňsku o sedm procent. Ze zemí Evropské unie je velký zájem o Německo, do kterého firmy plánují rozšířit export nejčastěji,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR.

Kam exportují české malé a střední firmy

Zdroj: AMSP

Šetření potvrdilo, že firmy si věří, sází na kvalitu svých výrobků a nespoléhají na to, že by hlavní konkurenční výhoda byla v nízkých cenách. Podnikatelé čím dál více míří za vyšší přidanou hodnotou, a to na bázi speciálních služeb.

Hlavní bariérou exportních aktivit se stává vysoká byrokracie, která na podniky dopadá a brání jim v primárních obchodních aktivitách a na rozdíl od minulého roku podniky daleko intenzivněji řeší kurzová zajištění. Začíná se rovněž projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Podle průzkumu z široké škály státních podpůrných služeb týkajících se exportu firmy nejvíce oceňují podporu jejich prezentace v zahraničí.

Podpora přímo v destinaci

„Uvědomujeme si, že pro malé a střední podniky nejsou nejpodstatnějším nástrojem podpory podnikatelské mise, ale naopak vyžadují informační a marketingový servis, osobní podporu v místě vývozní destinace a finanční exportní nástroje,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Agentura CzechTrade je podle průzkumu pro podnikatele dlouhodobě nejpřirozenějším partnerem a je jimi vnímána jako prověřená a nezávislá státní podpora.

Nejčastěji využívanou službou agentury je dle výzkumu podpora účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, které využilo 71 procent firem.

Necelá polovina firem pak dále využila službu exportní konzultace a 45 procent vyhledání obchodního partnera. Tři čtvrtiny exportérů, kteří mají zkušenost se službami agentury CzechTrade, mají zájem její služby využívat i nadále.

„Největší přínos firmám podle průzkumu přináší naše celosvětová síť zahraničních zástupců, kteří znají daná teritoria a mohou exportérům poskytnout know-how,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

