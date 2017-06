Experti: Vodíková auta by v Česku měla být „prodlouženou rukou“ elektromobilů

Fakt, že automobil na vodíkový pohon je z hlediska stavby motoru v podstatě elektromobil, není mezi širokou veřejností příliš rozšířen.

„Naším cílem je zvýšit povědomí o vodíkové mobilitě. Domníváme se, že mnoho lidí v Česku vůbec neví, že auta na vodík už existují, prodávají se a fungují u našich sousedů. Technologicky se jedná vlastně o elektromobily, které získávají zdroj elektrické energie z palivového článku, nikoliv dobíjením ze sítě. Je důležité nestavět vodík do pozice, jestli ano či ne, ale kdy. Dalším krokem k většímu rozšíření však musí být vybudování infrastruktury,“ uvedl Martin Peleška, ředitel Toyota Central Europe-Czech.

Dotázaní experti nevnímají budoucí vývoj alternativních vozidel jako zápas mezi elektromobily a automobily na vodíkový pohon, ale jako dvě cesty alternativního pohonu, které se mohou vzájemně doplňovat. Současná podpora elektromobility tudíž může zároveň napomáhat rozvoji vodíku v dopravě.

Veřejná a zásilková doprava

V otázce blízké budoucnosti vidí respondenti mimo tranzitu přes Česko potenciál především ve veřejné autobusové dopravě, která je již v současnosti dobře technologicky zvládnutá. Vždy je však nutné mít na paměti i ekonomickou stránku. Jedná se sice primárně o autobusovou dopravu, ale využití si může vodík nalézt například u zásilkových služeb. Obecně by se tyto provozy měly brát jako předstupeň celoplošného využívání, kde se vyzkouší reálný životní cyklus vodíkové technologie.

Infrastruktura či prodej

Většina respondentů souhlasí, že klíčovou křižovatkou ve využití vodíku v dopravě je rozhodnutí, co má být dříve. Zda začít s výstavbou infrastruktury plnicích stanic nebo s výrobou a prodejem automobilů.

„Je nasnadě, že jedno bez druhého postrádá smysl. Obecně ale panuje shoda, že podpora ze strany státu by měla jít primárně do rozvoje infrastruktury. Návazná podpora samotných vozidel dává smysl pouze pro konečné zákazníky,“ shrnuje Jiří Dvořák, expert na alternativní zdroje energie z Grant Thornton.

Vodík z obnovitelných zdrojů do 10 let

Vodík se v ČR vyrábí již nyní, jen ne ve specifikaci určené pro vodíková auta. Problematiku přibližuje Tomáš Herink, ředitel vývoje společnosti Unipetrol: „V současné době vyrábíme vodík z fosilních surovin, který pro potřeby aut s vodíkovými články není dostatečně čistý. V případě rozjezdu vodíkové mobility jsme však připraveni vodík vyčistit na požadovanou úroveň. V první fázi bychom rádi vybavili čerpací stanice plnicími stojany, to je horizont zhruba dvou let od chvíle, kdy padne rozhodnutí o podpoře této technologie. V druhé fázi do nich dodávat vlastní vodík, to je výhled tak na tři až čtyři roky. Zhruba za deset let by mohla přijít třetí fáze, ve které by se vodík vyráběl z obnovitelných zdrojů.“

Třinec jako výkladní skříň

„Město Třinec nabízí možnost být „výkladní skříní“ pro otestování vodíkové technologie, je vhodným místem pro pilotní provoz. Financování ale není možné z rozpočtu města, je nutné zapojení různých forem dotací. Město Třinec tak nabízí svůj čas a kapacity, jelikož by chtělo spolupracovat na rozvoji čisté mobility a všech jejich alternativ, včetně té vodíkové,“ podporuje vodíkovou mobilitu starostka Třince Věra Palkovská.

Dotázaní experti se shodli, že je do budoucna nezbytná konkrétní vládní strategie na podporu rozvoje využití vodíkové dopravy, a to v několika oblastech. Legislativně by mohlo jít o daňové zvýhodnění nákupu automobilů či autobusů, v environmentální oblasti by mohlo jít o úpravu vjezdu do měst, v oblasti infrastruktury pak o podporu výstavby plnicích stanic na vodík.

