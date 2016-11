Energetika, strojírenství, pivo. Barma se otevírá českému byznysu

„Představili jsme s ředitelem firmy Eveco Brno moderní přístup v energetickém využití odpadů. Pro město Rangún zpracujeme koncepci odpadového hospodářství zahrnující i spalovnu nemocničních odpadů,“ uvedl profesor Petr Stehlík, ředitel Ústavu procesního inženýrství při VUT v Brně.

Nepůjde o jediný konkrétní výsledek mise. „Byly nám předloženy konkrétní nabídky, jako řešení odpadového hospodářství v nemocnicích, zajištění úpravy pitné vody pro osobní potřebu, dodávky v oblasti léků a doplňků potravin nebo u konkrétních strojírenských dodávek,“ upřesňuje vedoucí podnikatelské mise, viceprezident SP ČR František Chaloupecký. Z barmské strany byl zájem také o české pivo, které dovezli zástupci Pivovaru Lobkowicz.

Ministr Jan Mládek při jednání nabídl Barmě spolupráci mimo jiné v oblasti energetiky a zpracování potravin a zemědělství. Přijala ho ministryně zahraničí a laureátka Nobelovy ceny za mír Do Aun Schan Su Ťij, která je hlavní představitelkou demokratických změn v zemi. „Cílem této cesty je navázat na tradiční hospodářské vztahy a rozvinout obchodní spolupráci se zemí, která byla naším dlouholetým tradičním partnerem a jsem přesvědčen, že otevírající se barmská ekonomika je pro nás velmi zajímavou příležitostí,“ citovalo ministerstvo v tiskové zprávě Mládka. Ve druhé polovině minulého století patřila Barma pro Prahu k nejvýznamnějším obchodním partnerům v jihovýchodní Asii.

Barmský ministr obchodu Than Myint projevil zájem o účast na českých veletrzích, například na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. „Pro Barmu by to byla vhodná příležitost najít zajímavé partnery pro další průmyslový rozvoj a seznámit se s nejmodernějšími technologiemi,“ řekl Mládek.

Dále čtěte:

Zetor se vrací na barmský trh. Příští rok tam dodá stovky traktorů

České firmy objevují Írán: krouží kolem energetiky, letiště či metra