České firmy objevují Írán: krouží kolem energetiky, letiště či metra

Podle portálu energycentral.com Írán požádal české firmy o přijetí aktivní role v íránských energetických projektech, zejména při budování elektráren.

Tamní ministr energetiky Hamid Chitchian po setkání s místopředsedou Senátu České republiky Přemyslem Sobotkou ohlásil novou česko-íránskou spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů energie a čištění odpadních vod. Islámská republika se zavázala ke zvýšení podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů ze současné úrovně 1000 na 7500 megawattů do roku 2030. Írán proto plánuje uspořádat výběrová řízení na výstavbu zelených elektráren o výkonu 100 megawattů.

19 tendrů na stole

Země také musí řešit odpadovou krizi, a proto plánuje investovat do čistíren odpadních vod a zařízení získávajících energii spalováním odpadu. V současnosti počítá celkově s 19 projekty. Spalovny odpadu mají být postaveny v blízkosti měst s více než 200 tisíc obyvateli.

Právě na těchto projektech by se mohly spolupodílet české firmy. „Pokud české firmy mají zájem na vybudování spalovacích elektráren nebo financování těchto projektů v Íránu, Teherán to uvítá,“ uvedl ministr Hamid Chitchian.

Potvrzuje se také informace, že se české firmy zajímají o investice do dopravního sektoru v íránské provinci Alborz. Jak webu Euro.cz potvrdil šéf ekonomické sekce velvyslanectví v Teheránu Pavel Kalina, české firmy by mohly proniknout do několika projektů v energetice, infrastruktuře či dopravě.

„Důležitým aktérem provincie a de facto místní vládou pověřeným subjektem k realizaci všech obchodních aktivit je Organizace pro spolupráci městských oblastí provincie Alborz. Tento subjekt sdružuje 16 městských oblastí provincie a spravuje 64 investičních projektů,“ uvádí Pavel Kalina.

Autobusy, stavby i továrna

Po setkáních s organizací byly Čechům nabídnuty projekty, na kterých by s Prahou Íránci chtěli spolupracovat. Jedná se třeba o rozšíření stávající sítě, dodávky elektrických a signalizačních zařízení či vagónů pro metro v Karáčí. Finančně zajímavým projektem by mělo být rovněž rozšíření současného nákladního letiště umístěného v ekonomické zóně o rozloze cca 10 tisíc hektarů a jeho přestavba na civilní letiště.

Taleghan Project zas hledá dodavatele vyhloubení tunelu, a to včetně dodávky zařízení pro výkopy a vlastní hloubení tunelu. Na tento projekt jsou již údajně vyčleněny finanční prostředky a zhotovena studie proveditelnosti.

Alborz Čechy lanaří také k vybudování 17,5 kilometru dlouhého severního obchvatu (Ring Road) města Karáčí. České výrobce autobusů zase hlavní město oblasti vybízí k soutěži o projekt dodávky autobusů. Karáčí chce nakoupit sto autobusů a následně zřídit tamní výrobu.



Jak uvádí businessinfo.cz, strategii a koncepci vypracovává Ministerstvo hospodářství a financí a jeho prostřednictvím pak Organizace pro investice, ekonomickou a technickou pomoc ve spolupráci s Íránskou centrální bankou.

V Íránu existuje celá řada volných obchodně-průmyslových zón, kde mohou zahraniční a íránští investoři participovat na ekonomických záměrech v jakémkoliv vzájemně odsouhlaseném investičním poměru. Ekonomický vývoj Íránu v posledních 20 letech ukázal, že tato země je životně závislá na spolupráci a mezinárodní kooperaci v oblasti transferů technologií a know-how.

Země má totiž citelný nedostatek vlastních vnitřních investičních zdrojů a nevyhnutelně potřebuje příliv zahraničního kapitálu. Zemi s nezaměstnaností 11,8 procenta se díky zlepšování vztahů s demokratickými státy a prolomením různých embarg začíná v posledních letech opět ekonomicky dařit.

