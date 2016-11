Dvě třetiny firem se kvůli EET obávají velkých komplikací

Unie v minulosti prosazovala, aby v Česku EET nebyla zavedena či alespoň z ní byli vyňati drobní podnikatelé se ziskem do jednoho až dvou milionů korun. Povinná elektronická evidence by se měla týkat zhruba 50 tisíc podnikatelů.

Zavedení EET podle minulých průzkumů v budoucnu negativně ovlivní chod podniků. Podnikatelé se obávají vysokých nákladů, časové náročnosti, zdržování od práce a s tím souvisejícího zpomalení prodeje a obsluhy.

„Zavádění EET už v řádech několika dnů aspiruje na zmatek a katastrofu desetiletí, celkový systém výjimek je stále velmi zmatečný. Drobní podnikatelé s ročním ziskem do 250 tisíc korun žijí v nejistotě, zda skutečně využijí elektronické vybavení, které si museli pořídit. Je možné, že nakonec budou z kategorie vyňati a EET se jich týkat vůbec nebude,“ uvedl předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Kvůli příchodu EET podle pivovarů končí stovky restaurací:

Stovky restaurací kvůli EET končí

Středeční návrh ministra financí Andreje Babiše o vyjmutí drobných podnikatelů a e-shopů, který přednesl na zasedání koaliční rady, podle něj všechny velmi překvapil. Je s podivem, že tuto skutečnost MF zjistilo až těsně před oficiálním spuštěním EET, dodal Šeich.

Babiš ve středu koalici navrhl, že by z EET mohli být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční příjmy do 250 tisíc korun. Další změna by se týkala webových obchodů, kde by se systém netýkal plateb kartou po internetu. Navrhnout by to chtěl v rámci daňového balíčku projednávaného Sněmovnou. Od 1. prosince čeká zapojení do EET živnostníky a podnikatele poskytující ubytovací a stravovací služby.

Vláda si od zavedení EET slibovala omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice nové opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

