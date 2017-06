ČNB varuje před realitní bublinou: Ceny nemovitostí rostou nejrychleji v EU a jsou nadhodnocené

Někteří poslanci chtějí zmírnit navrhovanou zákonnou pravomoc centrální banky určovat limity úvěrů na bydlení. Ty dnes banka může vydávat jen formou doporučení. Řada poslanců vyjadřuje obavy, že navrhovaná regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení.



„Je zjevné že v Poslanecké sněmovně pochopení pro to, aby ČNB mohla tyto nástroje použít jako závazné, chybí. Je to politická hra, které jsme se jako regulátor stali obětí. Nikdy jsme neřekli, že okamžitě budeme využívat v novele uvedené ukazatele. Navíc nás nikdo nepřesvědčil o tom, že rizika nejsou, nebo že by klesala. Ta rizika spíše nadále narůstají,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.



Centrální banka nyní vydává limity úvěrů na bydlení formou doporučení, to ale není vymahatelné. Podle návrhu by se tato pravomoc dostala přímo do zákona o ČNB. Má to omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností.